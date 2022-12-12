В России построили Land Rover Defender для тяжелого бездорожья

Российское подразделение исландской фирмы Arctic Trucks представило тюнингованную версию внедорожника Land Rover Defender 110, предназначенную для тяжелого бездорожья. Автомобиль получил название Defender Arctic Trucks АТ35, сообщили в компании.
Внедорожник получил изменения в геометрии кузова, расширенные колесные арки, проставки в амортизаторах и пневмобаллонах с сохранением работоспособности системы адаптивной подвески, кованые 20-дюймовые колеса с шинами 315/60/R20 или 35х12,5 R20, передние и задние подкрылки.
Благодаря доработкам автомобиль стал шире на 65 мм (до 2170 мм), а высота увеличилась до 93 мм (с пружинной подвеской – до 2065 мм, с пневматической – до 2060 мм). Кроме того, увеличились углы въезда и съезда, а дорожный просвет стал равен 260 мм с пружинной и 270 мм с пневматической подвеской (было 228 мм и 218 мм соответственно). При этом максимальный дорожный просвет может составлять 360 мм вместо стандартных 290 мм.
Двигатель и трансмиссия остались заводскими, автомобиль оснащен 3,0-литровым мотором мощностью 400 л.с., которая работает с 8-ступенчатым «автоматом». Стоимость модернизации внедорожника не уточняется.
Ранее сообщалось, что дилер предсказал сохранение дефицита на авторынке России в 2023 году.