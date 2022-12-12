В России построили Land Rover Defender для тяжелого бездорожья

Внедорожник получил изменения в геометрии кузова, расширенные колесные арки, проставки в амортизаторах и пневмобаллонах с сохранением работоспособности системы адаптивной подвески, кованые 20-дюймовые колеса с шинами 315/60/R20 или 35х12,5 R20, передние и задние подкрылки.

Благодаря доработкам автомобиль стал шире на 65 мм (до 2170 мм), а высота увеличилась до 93 мм (с пружинной подвеской – до 2065 мм, с пневматической – до 2060 мм). Кроме того, увеличились углы въезда и съезда, а дорожный просвет стал равен 260 мм с пружинной и 270 мм с пневматической подвеской (было 228 мм и 218 мм соответственно). При этом максимальный дорожный просвет может составлять 360 мм вместо стандартных 290 мм.