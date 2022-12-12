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26 минут назад

Новости автомира: в России появился Nissan X-Trail нового поколения, но под именем Rogue

Motor.ru

Еще одна новинка параллельного импорта на российском рынке – кроссовер Nissan Rogue. Под именем Rogue в США продается X-Trail, причем уже нового, четвертого поколения, которое до России так и не добралось. Теперь же модель могут привезти под заказ, цены варьируются от 2,85 до 3,45 миллиона рублей, однако конечная стоимость будет названа покупателю в день заключения договора с учетом актуального курса валют.

Новое поколение Nissan X-Trail появилось в России под другим именем
Фото: Nissan RogueNissan Rogue

Nissan X-Trail сменил поколение еще в 2020 году. Сначала новинка появилась в США, где она известна под названием Rogue, следом стартовали продажи в Китае, а в 2023 году ее ждали в России, но напрасно – модель до нас не доберется, так как Nissan свернула деятельность в стране и избавилась от завода в Санкт-Петербурге.

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В основе «четвертого» X-Trail/Rogue лежит платформа CMF-C/D альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Кроссовер получился прочнее и легче предшественника, а также незначительно короче, шире и ниже модели предыдущей генерации. В России к заказу доступны модификации с вариатором, передним либо полным приводом и с 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 184 лошадиные силы. С таким мотором автомобиль продавался в США до рестайлинга – в 2022 модельном году агрегат 2.5 был вытеснен из гаммы 1,5-литровой «турботройкой» на 204 силы. С такой же установкой X-Trail представлен и в Китае.

X-Trail, который до недавнего времени продавался в России официально (некоторый запас таких кроссоверов еще остался у дилеров), производился на мощностях завода Nissan в Санкт-Петербурге и стабильно входил в рейтинг самых популярных моделей сегмента SUV на нашем рынке. Осенью стало известно, что Nissan уходит из России (вместе с Infiniti), а петербургская сборочная площадка переходит государству в лице НАМИ. Управлять заводом будет АвтоВАЗ, и, по инсайдерской информации, там организуют сборку машин китайского бренда. Какого именно, не уточняется.

Ранее по схеме параллельного импорта в Россию уже попал Nissan X-Terra, рамный внедорожник на базе пикапа Navara для стран Ближнего Востока. В Новосибирске такой автомобиль можно приобрести за 3,6 миллиона рублей, а в Москве – за 4-4,5 миллиона.

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