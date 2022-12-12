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14 минут назад

Новости автомира: Bentley выпустила рождественский ролик с музыкой Чайковского

Елена Прошина

Компания Bentley выпустила рождественский ролик с музыкой Чайковского. Сотрудники завода сыграли знаменитого «Щелкунчика» на рабочих инструментах. Об этом пишет Motor.

В новом рекламном ролике в качестве героев выступили сотрудники Bentley, которые сыграли мелодию из знаменитого балета «Щелкунчик» русского композитора Петра Чайковского.

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Правда вместо музыкальных инструментов в руках у них были рабочие, которые они используют при производстве автомобилей - пистолеты для колесных гаек, распылители красок, электрические стеклоподъемники, двери и прочие.

Такой видеооткрыткой компания поздравила всех с наступающим Рождеством и Новым годом.

Ранее модный дом Dior представил рождественскую промокампанию Cruise 2023, в которой пользователи Сети увидели стиль «a-la russe». Модели в белоснежных нарядах позируют на фоне заснеженного березового леса. Одежда на моделях очень напоминает российскую классику: кружева, жемчуг, кафтаны, платки, валенки, банты.

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