Компания Bentley выпустила рождественский ролик с музыкой Чайковского. Сотрудники завода сыграли знаменитого «Щелкунчика» на рабочих инструментах. Об этом пишет Motor.

В новом рекламном ролике в качестве героев выступили сотрудники Bentley, которые сыграли мелодию из знаменитого балета «Щелкунчик» русского композитора Петра Чайковского.

Правда вместо музыкальных инструментов в руках у них были рабочие, которые они используют при производстве автомобилей - пистолеты для колесных гаек, распылители красок, электрические стеклоподъемники, двери и прочие.

Такой видеооткрыткой компания поздравила всех с наступающим Рождеством и Новым годом.