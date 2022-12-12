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1 час назад

Новости автомира: на Lada Niva Travel импортозаместили важную деталь

Motor.ruиещё 1

На АО «Балаковорезинотехника» в Саратовской области осваивают выпуск сальников трансмиссии для Lada Niva Travel, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства промышленности и энергетики. Саратовское предприятие активно работает по вопросам расширения линейки и возобновления поставок деталей, которые прежде закупались за рубежом. Так, импортозамещенные сальники уже поставляются на АвтоВАЗ для Niva Legend.

На Lada Niva Travel импортозаместили важную деталь
Фото: Lada Niva TravelLada Niva Travel

«Балаковорезинотехника» осваивает производство комплектующих не только для АвтоВАЗа, но также для КамАЗа и ГАЗа – в их числе, например, манжеты, сальники, битумные изделия и патрубки различного вида. Что же касается сальников для Niva Travel, то поставки в Тольятти начнутся в 2023 году.

Ранее сообщалось, что ижевский научно-производственный центр (НПЦ) «Пружина» стал поставщиком пружины подвески для Lada Granta Classic’22 и Lada Granta Drive Active’22, а в 2023 году он начнет производить и детали для Vesta NG. «Пружина» выпускает и детали для подержанных автомобилей российской марки, в том числе для Priora и Kalina.

В начале декабря АвтоВАЗ выпустил 200-тысячный автомобиль с начала года, так что производственный план выполняется в соответствии с графиком – до конца 2022-го будет собрано еще 20 тысяч машин. Российский автопроизводитель продолжает поиски поставщиков среди китайских производителей коробок передач, причем рассматриваются как классические автоматы с гидротрансформатором, так и вариаторы.

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