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2 часа назад

Новости автомира: АвтоВАЗ отказался от планов собрать ограниченную партию Lada Largus

Российская Газета

АвтоВАЗ не будет собирать ограниченную партию автомобилей Largus в декабре в количестве 500 штук. Как сообщает паблик Avtograd news, сейчас все людские и технологические ресурсы сконцентрированы на отработке некомплектных автомобилей Granta.

АвтоВАЗ отказался от планов собрать ограниченную партию Lada Largus
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Уточняется, что Largus в массовом порядке начнут выпускать не ранее сентября следующего года, ограниченные партии в будущем не исключены.

Напомним, в начале июня АвтоВАЗ возобновил работу с производства упрощенной Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. Весной следующего года возобновится выпуск новой Vesta.

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