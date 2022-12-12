АвтоВАЗ отказался от планов собрать ограниченную партию Lada Largus

АвтоВАЗ не будет собирать ограниченную партию автомобилей Largus в декабре в количестве 500 штук. Как сообщает паблик Avtograd news, сейчас все людские и технологические ресурсы сконцентрированы на отработке некомплектных автомобилей Granta.
Уточняется, что Largus в массовом порядке начнут выпускать не ранее сентября следующего года, ограниченные партии в будущем не исключены.
Напомним, в начале июня АвтоВАЗ возобновил работу с производства упрощенной Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. Весной следующего года возобновится выпуск новой Vesta.