АвтоВАЗ отказался от планов собрать ограниченную партию Lada Largus

АвтоВАЗ не будет собирать ограниченную партию автомобилей Largus в декабре в количестве 500 штук. Как сообщает паблик Avtograd news, сейчас все людские и технологические ресурсы сконцентрированы на отработке некомплектных автомобилей Granta.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Уточняется, что Largus в массовом порядке начнут выпускать не ранее сентября следующего года, ограниченные партии в будущем не исключены.