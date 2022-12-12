Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: стоимость владения электромобилем сравнялась с ценой обычной машины

Рамблер

Цена владения электромобилем сравнялась с затратами на владение бензиновыми и дизельными аналогами. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на лизинговую компанию LeasePlan.

Стоимость владения электромобилем сравнялась с ценой обычной машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На динамику повлияли снижение стоимости подзарядки и подорожание топлива.

В связи с повышением цены на топливо в 2022 году стоимость владения и эксплуатации электромобиля оказалась даже ниже, чем у аналогов с ДВС в европейских государствах. Вместе с тем стоимость электрокара пока выше, чем цена на традиционные машины.

Отмечается, что в будущем ожидается массовый переход на электрокары после того, как электромобили окончательно упадут в цене.

Ранее исполнительный директор стартапа компании АО «Кама» по производству этого электромобиля Харальд Грюбель заявил, что российский электромобиль «Атом» запустят в продажу в 2025 году. По словам Грюбеля, среди важных задач — изменение формата отношений между человеком и электромобилем.

В конце октября компания «Камаз» сообщила о планах создать до 2027 года полный модельный ряд автомобилей на электрической тяге.

Харальд Грюбель,Камаз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители