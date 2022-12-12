Стоимость владения электромобилем сравнялась с ценой обычной машины

Цена владения электромобилем сравнялась с затратами на владение бензиновыми и дизельными аналогами. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на лизинговую компанию LeasePlan.

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На динамику повлияли снижение стоимости подзарядки и подорожание топлива.

В связи с повышением цены на топливо в 2022 году стоимость владения и эксплуатации электромобиля оказалась даже ниже, чем у аналогов с ДВС в европейских государствах. Вместе с тем стоимость электрокара пока выше, чем цена на традиционные машины.

Отмечается, что в будущем ожидается массовый переход на электрокары после того, как электромобили окончательно упадут в цене.

Ранее исполнительный директор стартапа компании АО «Кама» по производству этого электромобиля Харальд Грюбель заявил, что российский электромобиль «Атом» запустят в продажу в 2025 году. По словам Грюбеля, среди важных задач — изменение формата отношений между человеком и электромобилем.