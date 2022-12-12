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1 час назад

Новости автомира: Skoda может покинуть важнейший рынок из-за высокой конкуренции

Motor.ruиещё 1

Компания Skoda, входящая в состав концерна Volkswagen, рассматривает возможность ухода с китайского рынка, пишет Reuters со ссылкой на немецкое издание Automobilwoche. Причина — в слишком высокой местной конкуренции, сказал генеральный директор чешского производителя Клаус Зелмер. Компания рассмотрит все возможные сценарии и выберет наиболее подходящий до конца 2023 года: не исключено, что продажи на одном из ключевых для марки рынков все же продолжатся, но уже без местного производства.

Skoda не выдерживает конкуренции на китайском рынке
Фото: ŠkodaŠkoda

Руководство Skoda обсудит дальнейшие пути развития с китайским партнером по совместному предприятию SAIC-Volkswagen. По словам Зелмера, Skoda в ближайшее время хочет сосредоточиться на Индии вместо перенасыщенного конкурентами Китая. Кроме этого, в ее планах — экспансия (в том числе производственная) во Вьетнам, авторынок которого имеет «значительный потенциал роста».

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Судя по заявлению Зелмера, возможный вариант развития событий — продолжение продаж Skoda в Китае, но уже без локального производства. Марка последовательно наращивала объемы сборки в стране с 2007 года, когда с конвейера завода в Шанхае сошла первая Octavia. В тот год в Китае было выпущено 39 тысяч машин, а спустя три года он стал для Skoda крупнейшим рынком сбыта.

В 2015-м году китайские предприятия Skoda собрали 1,5-миллионный автомобиль, а в 2020-м производитель отпраздновал выпуск трех миллионов машин: «юбилейным» стал кроссовер Karoq. К тому моменту каждый четвертый автомобиль Skoda находил покупателя в Поднебесной. Однако пандемия и последовавший кризис, а также расширение ассортимента китайской продукции вынуждают компанию корректировать планы. Решение будет принято до конца 2023 года.

Немалый ущерб Skoda нанесло и прекращение деятельности в России. До 24 февраля компания выпускала автомобили на двух российских площадках в Калуге и Нижнем Новгороде. С их конвейеров сходили Rapid, Octavia, Kodiaq и Karoq. Некоторые «Шкоды» все еще ждут хозяев в автосалонах с завышенными ценниками: к примеру, в октябре у дилера в Москве обнаружили Rapid за два миллиона и Kodiaq почти за пять миллионов.

Автоновости,Skoda,Volkswagen,VolksWagen,
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