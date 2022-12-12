Skoda не выдерживает конкуренции на китайском рынке

Компания Skoda, входящая в состав концерна Volkswagen, рассматривает возможность ухода с китайского рынка, пишет Reuters со ссылкой на немецкое издание Automobilwoche. Причина — в слишком высокой местной конкуренции, сказал генеральный директор чешского производителя Клаус Зелмер. Компания рассмотрит все возможные сценарии и выберет наиболее подходящий до конца 2023 года: не исключено, что продажи на одном из ключевых для марки рынков все же продолжатся, но уже без местного производства.

Фото: Škoda Škoda

Руководство Skoda обсудит дальнейшие пути развития с китайским партнером по совместному предприятию SAIC-Volkswagen. По словам Зелмера, Skoda в ближайшее время хочет сосредоточиться на Индии вместо перенасыщенного конкурентами Китая. Кроме этого, в ее планах — экспансия (в том числе производственная) во Вьетнам, авторынок которого имеет «значительный потенциал роста».

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Судя по заявлению Зелмера, возможный вариант развития событий — продолжение продаж Skoda в Китае, но уже без локального производства. Марка последовательно наращивала объемы сборки в стране с 2007 года, когда с конвейера завода в Шанхае сошла первая Octavia. В тот год в Китае было выпущено 39 тысяч машин, а спустя три года он стал для Skoda крупнейшим рынком сбыта.

В 2015-м году китайские предприятия Skoda собрали 1,5-миллионный автомобиль, а в 2020-м производитель отпраздновал выпуск трех миллионов машин: «юбилейным» стал кроссовер Karoq. К тому моменту каждый четвертый автомобиль Skoda находил покупателя в Поднебесной. Однако пандемия и последовавший кризис, а также расширение ассортимента китайской продукции вынуждают компанию корректировать планы. Решение будет принято до конца 2023 года.