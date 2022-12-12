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53 минуты назад

Новости автомира: Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погоды

Газета.Ru

Департамент транспорта Москвы сообщил об ухудшении ситуации на дорогах столицы.Об этом водителей предупредили в Telegram-канале ведомства.

Автомобилистов предупредили об ухудшении погоды в Москве
Фото: Валерий Мельников/РИА «Новости»Валерий Мельников/РИА «Новости»

«В городе идет дождь со снегом. Вечером возможно образование гололедицы — в часы пик лучше воспользоваться городским транспортом. По прогнозам синоптиков, в течение дня будет идти дождь со снегом. Перепады температуры негативно влияют на условия движения. Просим водителей быть внимательнее за рулем», - говорится в сообщении.

Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на общение по гаджетам во время движения автомобиля, а также не делать резких маневров.

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