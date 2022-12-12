Автомобилистов предупредили об ухудшении погоды в Москве

Департамент транспорта Москвы сообщил об ухудшении ситуации на дорогах столицы.Об этом водителей предупредили в Telegram-канале ведомства.
«В городе идет дождь со снегом. Вечером возможно образование гололедицы — в часы пик лучше воспользоваться городским транспортом. По прогнозам синоптиков, в течение дня будет идти дождь со снегом. Перепады температуры негативно влияют на условия движения. Просим водителей быть внимательнее за рулем», - говорится в сообщении.
Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на общение по гаджетам во время движения автомобиля, а также не делать резких маневров.