Калининградский автозавод "Автотор" вернулся к работе

"Я рад сообщить, что "Автотор" вернулся к работе, действительно три китайских компании с ними заключили соглашение, уже идет сборка, на прошлой неделе она началась. До конца года они планируют выпустить от 1,5 до 2 тыс. автомобилей", - сказал Алиханов в интервью телеканалу "Россия-24".