Калининградский автозавод "Автотор" вернулся к работе

Калининградский автомобильный завод "Автотор" заключил соглашения с тремя китайскими компаниями и возобновил сборку автомобилей, до конца года на заводе планируют собрать от 1,5 до 2 тыс. машин, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Я рад сообщить, что "Автотор" вернулся к работе, действительно три китайских компании с ними заключили соглашение, уже идет сборка, на прошлой неделе она началась. До конца года они планируют выпустить от 1,5 до 2 тыс. автомобилей", - сказал Алиханов в интервью телеканалу "Россия-24".
При этом Алиханов отметил, что названия брендов он пока не может придать огласке. "Меня пока просили не называть их", - отметил он.