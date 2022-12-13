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18 минут назад

Калининградский автозавод "Автотор" вернулся к работе

ТАССиещё 1

Калининградский автомобильный завод "Автотор" заключил соглашения с тремя китайскими компаниями и возобновил сборку автомобилей, до конца года на заводе планируют собрать от 1,5 до 2 тыс. машин, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Калининградский автозавод "Автотор" вернулся к работе
Фото: ТАССТАСС

"Я рад сообщить, что "Автотор" вернулся к работе, действительно три китайских компании с ними заключили соглашение, уже идет сборка, на прошлой неделе она началась. До конца года они планируют выпустить от 1,5 до 2 тыс. автомобилей", - сказал Алиханов в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом Алиханов отметил, что названия брендов он пока не может придать огласке. "Меня пока просили не называть их", - отметил он.

Автоновости,Антон Алиханов,
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