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57 минут назад

Новости автомира: в ГИБДД назвали основные причины ДТП на дорогах

Газета.Ruиещё 2

Основными причинами ДТП на дорогах в России в текущем году стали четыре нарушения ПДД: несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу и неправильный выбор дистанции. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

В ГИБДД назвали основные причины ДТП
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»Александр Вильф/РИА «Новости»

Всего с начала года зафиксировано более 19,5 тыс. ДТП, связанных с нарушением правил проезда перекрестков (на 6,5% меньше, чем в прошлом году). В таких авариях погибли 845 человек, ранены более 27 тыс.

Около 9,5 тыс. ДТП были связаны с выездом на «встречку» (снижение на 8,7%). Неправильно выбранная водителями дистанция привела к 11,5 тыс. ДТП (снижение более чем на 9%).

Общее количество дорожных аварий за 11 месяцев 2022 года снизилось на 5,2%, число погибших в этих ДТП — на 5,7%, а раненых — на 5,3% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), рассказали в ведомстве.

Автоновости,ГИБДД,
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