В ГИБДД назвали основные причины ДТП

Основными причинами ДТП на дорогах в России в текущем году стали четыре нарушения ПДД: несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу и неправильный выбор дистанции. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Фото: Александр Вильф/РИА «Новости» Александр Вильф/РИА «Новости»

Всего с начала года зафиксировано более 19,5 тыс. ДТП, связанных с нарушением правил проезда перекрестков (на 6,5% меньше, чем в прошлом году). В таких авариях погибли 845 человек, ранены более 27 тыс.

Около 9,5 тыс. ДТП были связаны с выездом на «встречку» (снижение на 8,7%). Неправильно выбранная водителями дистанция привела к 11,5 тыс. ДТП (снижение более чем на 9%).