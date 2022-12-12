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21 минуту назад

Новости автомира: подтверждена новая жертва взрывоопасных подушек безопасности Takata

Motor.ru

В США зарегистрировали очередной несчастный случай с автомобилем, оснащенных дефектными подушками безопасности фирмы Takata. Погибшим оказался пассажир Honda Accord 2002 года – это уже 23-я жертва японских эйрбегов в США, 30-я – в мире и четвертая за 2022 год. Боковая подушка безопасности на Аккорде взорвалась при ДТП и, как и в других подобный случаях, «выстрелила» металлическими осколками, смертельно ранив находившегося в салоне мужчину.

Подтверждена новая жертва взрывоопасных подушек Takata
Фото: DepositphotosDepositphotos

Подушки Takata на протяжении 15 лет устанавливались на автомобили крупнейших брендов, в том числе Audi, Nissan, Toyota, Ford, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Ford и других. Отзывы потенциально опасных машин с Takata проводятся уже больше десяти лет за рубежом и в России, и охватывают более 12 брендов и свыше 50 миллионов машин.

Предыдущий смертельный случай из-за дефектного эйрбега произошел во Флориде летом этого года. Тогда жертвой подушек стал водитель пикапа Ford Ranger 2006 года: мужчина попал в незначительное ДТП, газогенераторы взорвались и разбросали по салону металлические элементы конструкции.

Автомобили с Takata есть и в России. Хотя официально в стране не было зарегистрировано ни одного смертельного случая с подушками Takata по состоянию на 2019 год.

Автоновости,Honda Accord,Ford Ranger,Mazda,Nissan,Subaru,Toyota,BMW,Honda,Audi,Mitsubishi,Ford,
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