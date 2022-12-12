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10 минут назад

Новости автомира: Aurus Komendant начнут передавать клиентам в первом квартале 2023 года

Российская Газета

Директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов во время открытия нового дилерского центра марки в Санкт-Петербурге рассказал о том, что Komendant начнут передавать клиентам в первом квартале 2023 года.

Aurus Komendant начнут передавать клиентам в первом квартале 2023 года
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, Komendant запустили в серийное производство в Особой экономической зоне "Алабуга" в конце ноября.

Вcедорожник построен на Единой модульной платформе (ЕМП) и имеет следующие габариты: длина - 5380 мм, ширина - 2004 мм, высота - 1820 мм, колёсная база - 3100 мм.

Автомобиль имеет отличные от седана Senat кузовные панели, но по салону в основном модели широко унифицированы. Komendant сертифицирован в качестве "автомобиля специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров", которых в салоне может быть четверо: пока внедорожник имеет лишь компоновку салона по формуле "+2" с раздельными креслами второго ряда.

Основа гибридной силовой установки - бензиновый двигатель НАМИ V8 объёмом 4,4 литра с непосредственным впрыском и двумя турбокомпрессорами, его отдача составляет 598 л.с. и 880 Нм. Он агрегатируется девятиступенчатым "автоматом" КАТЕ со встроенным электромотором с номинальной отдачей 38 л.с. и пиковой мощностью 63 л.с. Привод - полный. Стоимость кроссовера - от 33,7 млн рублей.

Автоновости,Артем Юсупов,
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