Aurus Komendant начнут передавать клиентам в первом квартале 2023 года

Директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов во время открытия нового дилерского центра марки в Санкт-Петербурге рассказал о том, что Komendant начнут передавать клиентам в первом квартале 2023 года.

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Напомним, Komendant запустили в серийное производство в Особой экономической зоне "Алабуга" в конце ноября.

Вcедорожник построен на Единой модульной платформе (ЕМП) и имеет следующие габариты: длина - 5380 мм, ширина - 2004 мм, высота - 1820 мм, колёсная база - 3100 мм.

Автомобиль имеет отличные от седана Senat кузовные панели, но по салону в основном модели широко унифицированы. Komendant сертифицирован в качестве "автомобиля специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров", которых в салоне может быть четверо: пока внедорожник имеет лишь компоновку салона по формуле "+2" с раздельными креслами второго ряда.