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2 часа назад

Новости автомира: Aurus заявил о планах коммерческих продаж минивэна и мотоцикла

Газета.Ru

Отечественный автопроизводитель Aurus рассматривает возможность коммерческих продаж минивэна Arsenal и мотоцикла. Об этом рассказал директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов на конференции бренда в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Aurus заявил о планах коммерческих продаж минивэна и мотоцикла
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«С точки зрения модельной линейки минивэн Aurus Arsenal входит в периметр разрабатываемых моделей. Мы считаем, что MPV будет достаточно интересен на рынке в небронированной версии. Такой проект имеет место быть, и сейчас мы прорабатываем возможность увидеть Arsenal в коммерческой продаже. Мотоцикл — это дело ближайших лет, разработка есть, мы бы также хотели в коммерческих целях предлагать этот продукт», — сказал Юсупов.

По его словам, во многих странах, в том числе в России, большое количество обеспеченных владельцев автомобилей пересаживаются с длинных седанов на микроавтобусы и используют их в качестве мобильного офиса.

«В абсолютном большинстве случаев Aurus — это не первый и не единственный автомобиль у владельца. В этом смысле мы понимаем, что и Aurus Arsenal перспективен, и мотоцикл тоже», — объяснил Юсупов.

Минивэны Aurus Arsenal были замечены на улицах в составе правительственных кортежей в 2018 году, такие автомобили выпускаются на мощностях НАМИ по заказу силовых ведомств. Модель получила сертификат Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющий продавать машины на российском рынке, осенью 2021-го.

Прототип первого мотоцикла под маркой Aurus Минпромторг представил весной 2021 года, сообщив о планах заменить им импортные мотоциклы сопровождения. Сообщалось, что пиковая мощность электрической силовой установки мотоцикла будет достигать 140 кВт, а время разгона до 100 км/ч — 3,7 секунды.

Ранее стало известно, что локализация автомобилей Aurus Senat достигла почти 70%.

Автоновости,Артем Юсупов,Арсенал,Минпромторг,
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