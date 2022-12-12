Aurus заявил о планах коммерческих продаж минивэна и мотоцикла

«С точки зрения модельной линейки минивэн Aurus Arsenal входит в периметр разрабатываемых моделей. Мы считаем, что MPV будет достаточно интересен на рынке в небронированной версии. Такой проект имеет место быть, и сейчас мы прорабатываем возможность увидеть Arsenal в коммерческой продаже. Мотоцикл — это дело ближайших лет, разработка есть, мы бы также хотели в коммерческих целях предлагать этот продукт», — сказал Юсупов.