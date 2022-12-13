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43 минуты назад

Новости автомира: «Будет не хуже Mercedes», - Лукашенко похвалил российский Aurus

Motor.ruиещё 2

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением об автомобилях российской марки Aurus. По его словам, после доработок машины марки будут «приличного уровня, не хуже Mercedes». Кроме этого, глава соседнего государства отметил, что Россия и Белоруссия намерены вместе развивать собственные компетенции и производство — в том числе автомобильное. «И мы справимся», — сказал Лукашенко.

«Не хуже Mercedes»: Лукашенко похвалил российский Aurus
Фото: Aurus SenatAurus Senat

В ходе встречи с руководителями регионов Лукашенко упомянул, что в промышленности наступил «переломный момент» из-за ухода зарубежных компаний.

«Если кто-то уходит— пусть уходит, никого не держите. Но сразу же берите в руки это предприятие. … С этого момента это ваша собственность», — сказал президент.

Он также рассказал, что «жестко договорился» с президентом России Владимиром Путиным о совместной работе над собственными компетенциями и производством. В России уже запустили сборку «Москвичей», продолжает работу АвтоВАЗ, а в Белоруссии выпускают китайские Geely. Также Лукашенко напомнил о планах возродить марку «Волга».

«Грузовой автотранспорт — у нас КамАЗ, МАЗ, у нас предостаточно, чтобы рынок насытить. Тракторное производство, сельхозмашиностроение — без проблем», — цитирует президента «Беларусь сегодня».

В распоряжении Лукашенко имеется бронированный лимузин Mercedes-Maybach Pullman Guard W222, который заметили в Минске в 2019 году. В конце прошлого года сообщалось, что лидер страны может пересесть на седан марки Aurus.

Автоновости,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Автоваз,
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