«Заряженному» Ioniq 5 N достанется виртуальная коробка передач

Компания Hyundai работает над виртуальная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Эта программная надстройка достанется грядущему электрокару Ioniq 5 N, причем референсом для системы стала работа трансмиссии в Hyundai i30 N. Режим Virtual Grin Shift позволит имитироваться вибрации и толчки коробки DCT, и всё это будет синхронизировано со звуковым генератором N Sound Plus. Технология находится на финальном этапе разработки.

Фото: © Hyundai © Hyundai

Сложно не заметить, что электромобили активно перенимают черты топливных машин. Сначала они научились имитировать звук двигателя. А теперь речь идет об иллюзии работы трансмиссии. Преемник Lexus LFA, к примеру, получит педаль сцепления и рычаг «механики», создающие ощущение, будто передачи переключаются обычным образом, вручную. Грядущий Ioniq 5 N пойдет другим путём и опробует виртуального «робота» DCT

По словам исполнительного технического консультанта Hyundai и N-гуру Альберта Бирмана, технология находится на финальном этапе разработки. Водитель электрокара будет ощущать всё то же самое, что владелец хот-хэтча Hyundai i30 N.

Вибрации и толки синхронизируют с работой электромоторов, а также звуковым генератором N Sound Plus. На старте в Ioniq 5 N будут загружены несколько саундтреков на выбор, плюс появится возможность создавать собственные.