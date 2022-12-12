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59 минут назад

Новости автомира: «заряженному» электрокару Ioniq 5 N достанется виртуальная коробка передач

Motor.ru

Компания Hyundai работает над виртуальная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Эта программная надстройка достанется грядущему электрокару Ioniq 5 N, причем референсом для системы стала работа трансмиссии в Hyundai i30 N. Режим Virtual Grin Shift позволит имитироваться вибрации и толчки коробки DCT, и всё это будет синхронизировано со звуковым генератором N Sound Plus. Технология находится на финальном этапе разработки.

«Заряженному» Ioniq 5 N достанется виртуальная коробка передач
Фото: © Hyundai© Hyundai

Сложно не заметить, что электромобили активно перенимают черты топливных машин. Сначала они научились имитировать звук двигателя. А теперь речь идет об иллюзии работы трансмиссии. Преемник Lexus LFA, к примеру, получит педаль сцепления и рычаг «механики», создающие ощущение, будто передачи переключаются обычным образом, вручную. Грядущий Ioniq 5 N пойдет другим путём и опробует виртуального «робота» DCT

По словам исполнительного технического консультанта Hyundai и N-гуру Альберта Бирмана, технология находится на финальном этапе разработки. Водитель электрокара будет ощущать всё то же самое, что владелец хот-хэтча Hyundai i30 N.

Вибрации и толки синхронизируют с работой электромоторов, а также звуковым генератором N Sound Plus. На старте в Ioniq 5 N будут загружены несколько саундтреков на выбор, плюс появится возможность создавать собственные.

По предварительной информации, Ioniq 5 N достанется силовая установка мощностью около 600 лошадиных сил. Помимо этого, электрокар сможет похвастаться усиленными тормозами, многоуровневой системой рекуперация и режимом дрифта. Динамические характеристики пока не раскрыты, но Ioniq 5 N вполне может оказаться быстрее в разгоне до «сотни» чем, соплатформенный Kia EV6 GT, который тратит на это 3,5 секунды.

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