Будущее Jeep Cherokee оказалось под вопросом

Завод Stellantis в Белвидере (штат Иллинойс), где производится Jeep Cherokee, в 2023 году будет простаивать неопределенное время, возможно, более шести месяцев, сообщает Jalopnik. Причиной этого стали низкие продажи модели из-за дефицита комплектующих – с начала года объемы реализации Cherokee сократились более чем на 60 процентов. Однако дальнейшая судьба кроссовера в его нынешнем виде под вопросом не только из-за проблем с производством, но и из-за грядущей электрификации модельного ряда Jeep.

Фото: Jeep Cherokee Jeep Cherokee

Рабочие завода в Иллинойсе возмущены решением Jeep о ввести режим простоя. «Stellantis, как и другие автопроизводители, получает миллиарды долларов от государства за переход на выпуск экологически чистых автомобилей, – цитирует издание представителя местного профсоюза. – И то, что компания не направила эти средства на поддержание стабильной работы завода – оскорбление для всех налогоплательщиков. Мы считаем, что Stellantis совершает огромную ошибку, вводя режим простоя на предприятии, которое уже много десятилетий приносит прибыль Jeep».

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Возмущение сотрудников сборочной площадки объяснимо – на время простоя 1350 рабочих будут сокращены. Stellantis со своей стороны обещает сделать все возможное, чтобы трудоустроить их на штатные должности в других подразделениях компании, хотя никаких гарантий не предоставляет. Завод уйдет в простой 28 февраля 2023 года.

Что же касается Cherokee, то за первые девять месяцев 2022 года было продано всего 30 852 экземпляра, что на 61 процент меньше, чем за аналогичный период 2021-го. В самой компании журналистам заявили, что Jeep не может комментировать будущее модели, однако называют этот автомобиль «важной частью линейки».