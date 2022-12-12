Петербуржцев предупредили о семье автоподставщиков

«Одно ДТП этого «семейного подряда» всё-таки было зафиксировано при помощи частной камеры. Тогда страховая компания провела видеотехническую экспертизу и отказала заявителям в выплате. Но это было всего единожды. Во всех остальных случаях ДТП всегда происходило там, где камер нет. А в Петербурге, к сожалению, их пока не так много, как в Москве. И мошенники этим пользуются», — рассказал Яненко-Базанов.