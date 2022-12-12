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2 часа назад

Новости автомира: петербуржцев предупредили о семье автоподставщиков

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге действует супружеская пара автоподставщиков, которая обманывает автомобилистов и страховые компании, и за 3 года смогла получить свыше 8 млн рублей. Об этом «Деловому Петербургу» рассказал руководитель рабочей группы ВСС, заместитель руководителя СЭБ СЗРЦ АО «АльфаСтрахование» Михаил Яненко-Базанов.

Петербуржцев предупредили о семье автоподставщиков
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам Яненко-Базанова, в разных страховых компаниях зафиксировано свыше 40 ДТП с участием пары автоподставщиков. Чаще всего в качестве потерпевшего выступает муж, который выбирает ситуацию, когда другой водитель не совсем правильно совершает маневр (часто — на круговом движении), и сталкивается с ним, хотя имеет возможность предотвратить аварию.

Если нет видеозаписи или свидетельских показаний, автоинспекторы признают виновником ДТП водителя, который перестраивался и должен был уступить дорогу. Чаще всего такие аварии происходят на севере города. Автоподставщики используют дорогие в ремонте подержанные иномарки премиум-класса.

«Одно ДТП этого «семейного подряда» всё-таки было зафиксировано при помощи частной камеры. Тогда страховая компания провела видеотехническую экспертизу и отказала заявителям в выплате. Но это было всего единожды. Во всех остальных случаях ДТП всегда происходило там, где камер нет. А в Петербурге, к сожалению, их пока не так много, как в Москве. И мошенники этим пользуются», — рассказал Яненко-Базанов.

Ранее сообщалось, что объем взносов в системе ОСАГО в III квартале 2022 года составил 73,3 млрд рублей, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 62,5 млрд рублей.

Автоновости,ГИБДД,Альфастрахование,
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