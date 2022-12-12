Электрокары Tesla не выдерживают мороза

Владельцы Tesla Model Y из Китая с досадой для себя обнаружили, что эксплуатация автомобилей становится очень опасной при отрицательных температурах: рулевой механизм перестаёт адекватно воспринимать нагрузку, в результате чего сильно страдает точность управления транспортным средством.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Один из владельцев позвонил в службу послепродажного обслуживания, где ему сообщили, что описанная проблема может быть следствием холодной погоды, но волноваться не стоит: это не является признаком плохого качества сборки и не влияет на безопасность.

Заменить проблемный узел в компании отказываются, говоря, что всё должно исправиться после ближайшего обновления программного обеспечения. Причём отказ в замене узла слышат даже те, кто согласен полностью оплатить стоимость запчастей и работы.

Пользователи предполагают, что дело может заключаться вовсе не в ошибке ПО, а в реакции ремня гидроусилителя на температуру, что и приводит к некорректной работе рулевого управления. Те, кто смог заменить механизм, говорят, что проблема с "непослушным" рулём решилась.