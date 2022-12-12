Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: электрокары Tesla не выдерживают мороза, у них клинит руль

Российская Газета

Владельцы Tesla Model Y из Китая с досадой для себя обнаружили, что эксплуатация автомобилей становится очень опасной при отрицательных температурах: рулевой механизм перестаёт адекватно воспринимать нагрузку, в результате чего сильно страдает точность управления транспортным средством.

Электрокары Tesla не выдерживают мороза
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

Один из владельцев позвонил в службу послепродажного обслуживания, где ему сообщили, что описанная проблема может быть следствием холодной погоды, но волноваться не стоит: это не является признаком плохого качества сборки и не влияет на безопасность.

Заменить проблемный узел в компании отказываются, говоря, что всё должно исправиться после ближайшего обновления программного обеспечения. Причём отказ в замене узла слышат даже те, кто согласен полностью оплатить стоимость запчастей и работы.

Пользователи предполагают, что дело может заключаться вовсе не в ошибке ПО, а в реакции ремня гидроусилителя на температуру, что и приводит к некорректной работе рулевого управления. Те, кто смог заменить механизм, говорят, что проблема с "непослушным" рулём решилась.

Китайцы не единственные, кто пострадал от Tesla в последнее время. Например, в США объявлен отзыв кроссоверов Model Y, которым требуется подтяжка болтов подвески. Житель Великобритании оказался запертым в своём Model Y из-за того, что у электрокара якобы закончилась зарядка и все двери заблокировались: курьёз в том, что запас хода на момент перехода системы в режим ультраэкономии составлял примерно 350 км.

Автоновости,Tesla,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители