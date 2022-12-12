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1 час назад

Новости автомира: в России начали продавать китайский клон «Гелендвагена» за 5,5 млн рублей

Южный автомобиль

В России начались продажи китайских клонов «Гелендвагенов» по цене 5 580 000 рублей. Автомобиль называется BAIC BJ80 и он полностью копирует легендарный немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-класса.

Китайский клон «Гелендвагена» продают в России за 5,5 млн рублей
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль
Южный автомобиль

Под капотом китайского «Гелика» установлен бензиновый турбомотор V6 рабочим объемом три литра мощностью 280 лошадиных сил. В паре с двигателем установлена автоматическая коробка передач.

Южный автомобиль

Если внешне китайский автомобиль практически полностью копирует «Гелендваген», то салон выглядит значительно проще. Для сравнения оригинальный Mercedes-Benz G-класса стоит в несколько раз дороже китайской копии BAIC BJ80. Цены на немецкое авто варьируются в пределах от 20 до 35 млн рублей.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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