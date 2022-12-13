Новый кроссовер Alfa Romeo не впечатлил результатами «лосиного теста»

В очередном «лосином тесте» испанского портала km77.com принял участие новый кроссовер Alfa Romeo Tonale, родственник Jeep Compass, который позиционируется итальянской маркой как спортивный компактный SUV меньше Stelvio. «Лосиный тест» – это испытание на маневренность: в рамках заездов тестовый автомобиль должен резко увернуться, как если бы на дорогу выскочил зверь, а затем вернуться в свою полосу, не задев конусы. Успешным считается результат, когда машина справляется с заданием на скорости 77 километров в час. Но Alfa Romeo Tonale оказался не столь быстрым.

Фото: km77.com / YouTube km77.com / YouTube

В испытаниях участвовал переднеприводный Tonale с гибридной силовой установкой на базе «турбочетверки» 1.3 MultiAir. Это была особая серия Edizione Speciale, отличие которой – 20-дюймовые диски с шинами Pirelli PZero 235/40 96V Performance.

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Прохождение «лосиного теста» Alfa Romeo Tonale не впечатлило экспертов. Нарекания вызвали вспомогательные электронные ассистенты, а именно система стабилизации, которая оказалась почти бесполезна. Кроссовер справился с испытанием на скорости 74 километра в час, то есть медленнее Honda Civic и Nissan Ariya, которые прошли тест на скорости 77 километров в час.

Стоит отметить, что в самой Alfa Romeo намерены конкурировать с Lexus, и Tonale стал первой премиальной моделью, которая должна бросить вызов японской марке. В «приветственной» спецверсии Edizione Speciale кроссовер стоит 39 тысяч евро (2,6 миллиона рублей по актуальному курсу), и оснащается матричными фарами, цифровой «приборкой» диагональю 12,3 дюйма и спортивным рулем. Помимо 131-сильной установки у Tonale есть и более мощный вариант на 160 лошадиных сил.

А в спецификации для США для Tonale заявлена полноприводная модификация с бензиновым турбомотором 2.0 (260 л.с.) и девятидиапазонным автоматом. На местный рынок итальянский кроссовер выйдет в 2023 году.