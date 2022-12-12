Porsche готовит новый суперкар, но его придется подождать

Дело Porsche 959, Carrera GT и 918 Spyder живёт, но на данный момент не является для компании Porsche приоритетным: прежде чем в линейке немецкой марки появится новый флагманский спорткар, ей предстоит выпустить на рынок несколько массовых и прибыльных электрических новинок.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

На фоне пандемии COVID-19 и прочих признаков смены эпох (в Германии, кстати, Zeitenwende объявлено словом 2022 года, оно переводится на русский как «смена эпох») продажи лакшери-автомобилей бьют рекорды, почти каждую неделю мы рассказываем о новых суперкарах от именитых марок и молодых стартапов. Коммерческие успехи компании Porsche сегодня блестящи как никогда, но при этом в модельном ряду явно не хватает флагманской спортивной модели, которую можно было бы позиционировать как витрину технологических достижений компании и продавать за любые деньги.

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В богатой истории Porsche было, по сути, всего три полноценных суперкара — 959, Carrera GT и 918 Spyder, выпуск последнего закончился в 2015 году, а наследника всё нет и нет. Британский журнал CAR Magazine пообщался с главой Porsche Оливером Блюме и выяснил у него, что проект нового суперкара существует, просто сейчас компании немножко не до него — Porsche находится в активной фазе электрификации модельного ряда, готовит батарейные Porsche 718, Macan и Cayenne, электрический флагманский SUV, электрическую Panamera и Taycan второго поколения. График разработки этих моделей несколько растянулся из-за проблем с ПО, но все они выйдут в текущем десятилетии, после чего можно ждать и новый суперкар.

Каким будет новый суперкар? Судя по намёкам Блюме, он будет полностью электрическим, но о подробностях говорить пока рано, потому что к моменту выхода нового суперкара на рынок можно ожидать одного или нескольких технологических прорывов, которые значительно повлияют на его технические характеристики.

Между тем год назад компания Porsche и студия Polyphony Digital представили концептуальный электрический суперкар Vision Gran Turismo, созданный специально для игры Gran Turismo 7 (доступна на консолях Sony PlayStation 4 и PlayStation 5). Тогда многие эксперты и автолюбители предположили, что именно эта виртуальная модель является предтечей будущего серийного суперкара — на это указывают высокая степень проработки, наличие физического полноразмерного макета и подробные технические характеристики. Для Porsche Vision Gran Turismo заявлены силовая установка пиковой мощностью 950 кВт (1292 л.с.), полный привод, разгон до 100 км/ч за 2,1 с, максимальная скорость 350 км/ч и 500 км запаса хода на одной зарядке.