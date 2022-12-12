Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
58 минут назад

Porsche всё-таки готовит новый суперкар, но его придётся подождать

Колеса.руиещё 1

Дело Porsche 959, Carrera GT и 918 Spyder живёт, но на данный момент не является для компании Porsche приоритетным: прежде чем в линейке немецкой марки появится новый флагманский спорткар, ей предстоит выпустить на рынок несколько массовых и прибыльных электрических новинок.

Porsche готовит новый суперкар, но его придется подождать
Фото: Колеса.руКолеса.ру

На фоне пандемии COVID-19 и прочих признаков смены эпох (в Германии, кстати, Zeitenwende объявлено словом 2022 года, оно переводится на русский как «смена эпох») продажи лакшери-автомобилей бьют рекорды, почти каждую неделю мы рассказываем о новых суперкарах от именитых марок и молодых стартапов. Коммерческие успехи компании Porsche сегодня блестящи как никогда, но при этом в модельном ряду явно не хватает флагманской спортивной модели, которую можно было бы позиционировать как витрину технологических достижений компании и продавать за любые деньги.

Видео дня

В богатой истории Porsche было, по сути, всего три полноценных суперкара — 959, Carrera GT и 918 Spyder, выпуск последнего закончился в 2015 году, а наследника всё нет и нет. Британский журнал CAR Magazine пообщался с главой Porsche Оливером Блюме и выяснил у него, что проект нового суперкара существует, просто сейчас компании немножко не до него — Porsche находится в активной фазе электрификации модельного ряда, готовит батарейные Porsche 718, Macan и Cayenne, электрический флагманский SUV, электрическую Panamera и Taycan второго поколения. График разработки этих моделей несколько растянулся из-за проблем с ПО, но все они выйдут в текущем десятилетии, после чего можно ждать и новый суперкар.

Каким будет новый суперкар? Судя по намёкам Блюме, он будет полностью электрическим, но о подробностях говорить пока рано, потому что к моменту выхода нового суперкара на рынок можно ожидать одного или нескольких технологических прорывов, которые значительно повлияют на его технические характеристики.

Между тем год назад компания Porsche и студия Polyphony Digital представили концептуальный электрический суперкар Vision Gran Turismo, созданный специально для игры Gran Turismo 7 (доступна на консолях Sony PlayStation 4 и PlayStation 5). Тогда многие эксперты и автолюбители предположили, что именно эта виртуальная модель является предтечей будущего серийного суперкара — на это указывают высокая степень проработки, наличие физического полноразмерного макета и подробные технические характеристики. Для Porsche Vision Gran Turismo заявлены силовая установка пиковой мощностью 950 кВт (1292 л.с.), полный привод, разгон до 100 км/ч за 2,1 с, максимальная скорость 350 км/ч и 500 км запаса хода на одной зарядке.

В августе этого года компания McLaren представила серийный трековый суперкар по мотивам компьютерной модели из игры Gran Turismo образца 2017 года, так что прецедент превращения игровой модели в реальную уже есть. Добавим, что в архиве непубличных концептов Porsche, который был рассекречен в 2020 году, были и другие варианты нового флагманского спорткара, а какой будет реальная машина, скорее всего, пока не знает даже сам Оливер Блюме — многие решения по этому проекту ещё только предстоит принять.

Автоновости,McLaren,Porsche,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители