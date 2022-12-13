Открывается еще один участок платной трассы М-12 «Москва — Казань»

Он находится во Владимирской области. Это уже третий готовый отрезок дороги, ее начали открывать частями осенью. Насколько теперь сократится время в пути до Владимира и что думают водители?

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Александр Демьянчук/ТАСС

Первый участок трассы от ЦКАД до подмосковного Орехово-Зуева запустили в сентябре. Для легковых машин проезд стоит 89 рублей. Время в пути из Москвы до Владимира изменилось несильно. Теперь заработает новый отрезок М-12 во Владимирской области на подъезде к городу. Он в два раза длиннее и сократит дорогу уже на час, обещают в «Автодоре».

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Сейчас Москву и Владимир соединяет бесплатная М-7. Согласно рейтингу Минтранса, это вторая по загруженности трасса в России. Комментирует москвич Владимир:

«Я ездил в Иваново и Кострому через Владимир и понимаю, какой ужас был при езде в этом направлении. Мой личный рекорд — это август 2012 года, 180 километров в пробке. В последнее время не так было тяжело. Но вот во что я попал: не могли со МКАДа съехать, потом, когда съехали и шли по М-7, было все безрадостно».

Водители, которые часто пользуются этой трассой, отмечают, что пробки в основном возле Москвы, на других участках трафик нормальный. Качество дорожного полотна тоже неплохое, смущает только ограничение скорости — всего лишь 90 километров в час. По платной трассе можно будет ехать быстрее, и это аргумент в ее пользу, указывает водитель Константин:

— Были места, где проходил ремонт дороги. В целом качество дороги меня устроило. Наверное, даже на четыре с плюсом. Пять не ставлю потому, что хотелось бы бесплатных участков дороги, где скоростной режим не 90 километров в час — хотя бы 110 километров в час.

— Платной дорогой будете пользоваться?

— Будет зависеть от того, какой скоростной режим на этой трассе установят. Если будет 90 километров в час, я буду пользоваться М-7, так как разницы между М-7 и М-12 практически никакой не будет.

Максимальная скорость движения по М-12 — 110 километров в час. Трассу начали строить в прошлом году. Длина трех готовых участков — чуть больше 100 километров, это примерно одна восьмая всей дороги. Полностью открыть М-12 планируют до конца следующего года, а к концу 2024 года трассу запустят уже полноценно — со всеми обустроенными транспортными развязками и объектами дорожной инфраструктуры. Маршрут от Москвы до Казани проходит южнее Владимира и Нижнего Новгорода. Если сейчас в среднем дорога занимает около 12 часов, то после открытия платной автомагистрали будет уходить до семи часов, указано на сайте «Автодора». Примерная стоимость составит около 3 тысяч рублей для легкового автомобиля.

Восточное направление востребовано и у грузовых перевозчиков. Широкополосная трасса сильно разгрузит трафик, утверждает президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин:

«Это основное направление, куда на тот же Урал двигаются перевозчики. Открытие более комфортабельной трассы, где можно не в один ряд двигаться, тащиться за каким-нибудь тихоходом, а можно будет спокойно ехать и обгонять, — это будет хорошо не только для грузовиков, но и, я думаю, для легковых меньше пробок будет, меньше аварийности будет на данном участке. Если по навигатору может показать из Москвы до Казани семь часов, то на самом деле все 14 часов едешь».