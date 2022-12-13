Открывается еще один участок платной трассы М-12 «Москва — Казань»

Он находится во Владимирской области. Это уже третий готовый отрезок дороги, ее начали открывать частями осенью. Насколько теперь сократится время в пути до Владимира и что думают водители?
Первый участок трассы от ЦКАД до подмосковного Орехово-Зуева запустили в сентябре. Для легковых машин проезд стоит 89 рублей. Время в пути из Москвы до Владимира изменилось несильно. Теперь заработает новый отрезок М-12 во Владимирской области на подъезде к городу. Он в два раза длиннее и сократит дорогу уже на час, обещают в «Автодоре».
Сейчас Москву и Владимир соединяет бесплатная М-7. Согласно рейтингу Минтранса, это вторая по загруженности трасса в России. Комментирует москвич Владимир:
«Я ездил в Иваново и Кострому через Владимир и понимаю, какой ужас был при езде в этом направлении. Мой личный рекорд — это август 2012 года, 180 километров в пробке. В последнее время не так было тяжело. Но вот во что я попал: не могли со МКАДа съехать, потом, когда съехали и шли по М-7, было все безрадостно».
Водители, которые часто пользуются этой трассой, отмечают, что пробки в основном возле Москвы, на других участках трафик нормальный. Качество дорожного полотна тоже неплохое, смущает только ограничение скорости — всего лишь 90 километров в час. По платной трассе можно будет ехать быстрее, и это аргумент в ее пользу, указывает водитель Константин:
— Были места, где проходил ремонт дороги. В целом качество дороги меня устроило. Наверное, даже на четыре с плюсом. Пять не ставлю потому, что хотелось бы бесплатных участков дороги, где скоростной режим не 90 километров в час — хотя бы 110 километров в час.
— Платной дорогой будете пользоваться?
— Будет зависеть от того, какой скоростной режим на этой трассе установят. Если будет 90 километров в час, я буду пользоваться М-7, так как разницы между М-7 и М-12 практически никакой не будет.
Максимальная скорость движения по М-12 — 110 километров в час. Трассу начали строить в прошлом году. Длина трех готовых участков — чуть больше 100 километров, это примерно одна восьмая всей дороги. Полностью открыть М-12 планируют до конца следующего года, а к концу 2024 года трассу запустят уже полноценно — со всеми обустроенными транспортными развязками и объектами дорожной инфраструктуры. Маршрут от Москвы до Казани проходит южнее Владимира и Нижнего Новгорода. Если сейчас в среднем дорога занимает около 12 часов, то после открытия платной автомагистрали будет уходить до семи часов, указано на сайте «Автодора». Примерная стоимость составит около 3 тысяч рублей для легкового автомобиля.
Восточное направление востребовано и у грузовых перевозчиков. Широкополосная трасса сильно разгрузит трафик, утверждает президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин:
«Это основное направление, куда на тот же Урал двигаются перевозчики. Открытие более комфортабельной трассы, где можно не в один ряд двигаться, тащиться за каким-нибудь тихоходом, а можно будет спокойно ехать и обгонять, — это будет хорошо не только для грузовиков, но и, я думаю, для легковых меньше пробок будет, меньше аварийности будет на данном участке. Если по навигатору может показать из Москвы до Казани семь часов, то на самом деле все 14 часов едешь».
Трасса М-12 «Москва — Казань» продолжится до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, а потом выйдет на Казахстан в рамках коридора «Европа — Западный Китай».