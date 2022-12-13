В России ввели ГОСТ для электросамокатов

В России утвержден ГОСТ Р 70514-2022 для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ). Под ними понимают электросамокаты, гироскутеры и моноколеса. Стандарт вступает в силу с 1 февраля 2023 года, рассказали «Известиям» в Росстандарте. Требования документа не будут обязательными, но соблюдающие их компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту.

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Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса не должны развивать скорость выше 25 километров в час, при этом устройства необходимо оснастить системами автоматического замедления в парках. Такие требования предусмотрены в новом ГОСТе для этих видов транспорта. В Минпромторге отметили, что мера должна повысить безопасность использования таких транспортных средств. Стандарт гармонизирован с международным стандартом EN 17128-2020, — сказал «Известиям» замглавы Минпромторга Альберт Каримов.