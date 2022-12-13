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14 минут назад

Новости автомира: В России упали продажи шин

Lenta.ru

Продажи шин в преддверии зимы 2022 года упали на 14 процентов, по сравнению с прошлым годом, до 4,2 миллиона штук. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В России упали продажи шин
Фото: ТАССТАСС

Пик продаж пришелся на первую декаду ноября. В прошлом году он пришелся на вторую декаду ноября и первую декаду декабря. Общий объем продаж шин снизился на 14 процентов учитывая, что запасы к началу сезона оказались, наоборот, на 43 процента больше, чем год назад (33 миллиона штук).

По информации «Автостата», причина снижения спроса на новые зимние шины — сокращение продаж новых автомобилей. Их реализуют в комплекте с летней резиной, а зимняя приобретается отдельно, отметили в агентстве. Продажи авто в России снизились на 58,8 процента, до 569,5 тысяч штук.

Ранее стало известно, что в ноябре продажи отечественного автомобильного концерна «АвтоВАЗ» составили 21,7 тысячи машин, что на 17,6 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.

Автоновости,Коммерсант,Автоваз,
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