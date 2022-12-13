Сколько дилеры прибавляют к заводским ценам на автомобили

Есть предложения на уровне прайс-листов, но они связаны с наличием поставок от производителя.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Российские автосалоны продолжают торговать машинами по ценам выше указанных производителем», — Max-Cars.

Дилеры в Новосибирске накручивают цены на востребованные и дефицитные машины и могут продавать даже дешевле прайс-листов бюджетные модели. К такому выводу пришли авторы издания НГС, посетившие дилеров. Для сравнения реальной стоимости с ценами от производителя были выбраны самые популярные модели машин. В список вошли Hyundai Solaris, Toyota Camry, KIA Sportage, Volkswagen Polo, Haval Jolion.

Из этого списка продолжает бесперебойно поставляться в Россию только китайский кроссовер Haval Jolion. Видимо, поэтому дилеры продают его строго по прайс-листам.

Бюджетный Hyundai Solaris в зависимости от комплектации продается дороже от заводской цены на 30-140 тысяч рублей. Но найти нужную комплектацию сложно. Его прямой конкурент Volkswagen Polo продается примерно на 20 тысяч рублей ниже цены, рекомендованной производителем.

Новый кроссовер KIA Sportage, который даже успели в определенном количестве собрать в России, еще можно найти у дилеров. Нижние комплектации продаются с минимальной наценкой в 15-20 тысяч рублей. Но найти такие предложения сложно. Топовое исполнение будет стоить примерно на 1 млн рублей дороже, чем предполагает производитель.