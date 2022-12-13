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27 минут назад

Китайский автобренд Tank вышел на российский рынок

Газета.Ruиещё 1

В Москве состоялась презентация нового автомобильного бренда от Great Wall под названием Tank, Продажи первых моделей — Tank 300 и Tank 500 — начнутся на российском рынке в первом полугодии 2023 года.

На первом этапе автомобили появятся в девяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Кемерове, Воронеже, Челябинске, Тольятти и Нижнем Новгороде. Бренд предложит гибридную модель продаж, которая сочетает в себе традиционный визит в дилерский центр и прямые онлайн-продажи, когда машину можно приобрести, предварительно заказав ее через сайт или специальное приложение.

Известно, что модель Tank 300 оснащается 2,0-литровым мотором (227 л.с. и 381 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом». Внедорожник Tank 500 получил 3,0-литровый мотор (354 л.с.) и 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Tank 300 оборудован креслами с массажем, системой камер и датчиков с круговым обзором. Tank 500 получил набор «умных функций», датчиков и камер, а также функцию регулировки климат-контроля для задних пассажиров.

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