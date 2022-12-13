Китайский автобренд Tank вышел на российский рынок

В Москве состоялась презентация нового автомобильного бренда от Great Wall под названием Tank, Продажи первых моделей — Tank 300 и Tank 500 — начнутся на российском рынке в первом полугодии 2023 года.

На первом этапе автомобили появятся в девяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Кемерове, Воронеже, Челябинске, Тольятти и Нижнем Новгороде. Бренд предложит гибридную модель продаж, которая сочетает в себе традиционный визит в дилерский центр и прямые онлайн-продажи, когда машину можно приобрести, предварительно заказав ее через сайт или специальное приложение.