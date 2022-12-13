Россияне стали чаще покупать подержанные машины

К концу текущего года в РФ сильно вырос спрос на подержанные автомобили. Россияне стали приобретать их на 15 % активнее, чем в начале 2022-го. Какие марки б/у машин выбирают водители и с чем связан повышенный к ним интерес, рассказали автоэксперты.

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«Высоким спросом за 11 месяцев 2022 года пользовались российские марки б/у машин. На первом месте по востребованности обосновалась Lada Priora, далее идет Lada 2114 Samara, на третьей строке – Lada 2107», – передает информацию от «Автостата» газета «Известия».

А вот в последние месяцы года эксперты зафиксировали всплеск спроса на зарубежный Hyundai Solaris. Машины этой модели в октябре – ноябре перерегистрировали свыше 11 тысяч раз.

Всего с начала 2022-го россияне купили почти 6 миллионов авто с пробегом. Из них более 72 % приходится на иномарки, остальное – на машины отечественного производства.