В России сократилось число дорожных аварий

С начала 2022 года в России упали основные показали аварийности на дорогах, пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. За прошедшие 11 месяцев число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 5,2 процента, пострадавших в них людей — на 5,3 процента, погибших — на 5,7 процента. Самыми частыми причинами аварий стали нарушение скоростного режима и правил проезда перекрестков, выезд на «встречку» и несоблюдение дистанции.

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Более 19,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных с начала 2022 года, стали следствием нарушения правил проезда перекрестков. Это на 6,5 процента меньше, чем в прошлом году. В таких авариях погибли 854 человек, ранены более 27 тысяч.

Число ДТП с выездом на встречную полосу уменьшилось на 8,7 процента, до 9,5 тысячи. Меньше стало и аварий из-за неправильно выбранной дистанции: с января по ноябрь их произошло 11,5 тысячи, сокращение составило более девяти процентов.

Самые «аварийные» регионы в 2022 году — Чеченская Республика, Брянская и Тверская области.

В ГИБДД отметили, что сократить аварийность удалось благодаря комплексу мер, реализуемых совместно с различными ведомствами, а также просветительской работе с населением.