В России появился кроссовер Ford Escape

В России начали появляться автомобили Ford Escape 2022 года выпуска.
Практически все кроссоверы, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.
Как выяснила "Российская газета", цены на модель начинаются от 3 400 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.
Ford Escape актуального поколения дебютировал в 2020 году, не так давно автомобиль обновился. Но в продаже пока представлены дорестайлинговые версии.
В моторную гамму кроссовера входят 1,5-литровый двигатель EcoBoost мощностью 184 л.с., а также 2,0-литровый мотор EcoBoost с отдачей в 253 л.с., обе версии идут в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Кроме того, есть пара гибридов, в основе их силовой установки находится 167-сильный бензиновый атмосферник объемом 2,5 литра. Он работает в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором. У "младшего" варианта совокупная отдача составляет 203 л.с., у "старшего" - 224 л.с. Привод может быть передним или полным.
Стоит отметить, что в США цены на модель стартуют с отметки в 27,5 тысячи долларов без учета налогов (1 715 000 рублей).