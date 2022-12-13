В России появился кроссовер Ford Escape

В России начали появляться автомобили Ford Escape 2022 года выпуска.

Фото: Ford Ford

Практически все кроссоверы, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.

Как выяснила "Российская газета", цены на модель начинаются от 3 400 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.

Ford Escape актуального поколения дебютировал в 2020 году, не так давно автомобиль обновился. Но в продаже пока представлены дорестайлинговые версии.

В моторную гамму кроссовера входят 1,5-литровый двигатель EcoBoost мощностью 184 л.с., а также 2,0-литровый мотор EcoBoost с отдачей в 253 л.с., обе версии идут в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроме того, есть пара гибридов, в основе их силовой установки находится 167-сильный бензиновый атмосферник объемом 2,5 литра. Он работает в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором. У "младшего" варианта совокупная отдача составляет 203 л.с., у "старшего" - 224 л.с. Привод может быть передним или полным.

Стоит отметить, что в США цены на модель стартуют с отметки в 27,5 тысячи долларов без учета налогов (1 715 000 рублей).