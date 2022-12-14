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33 минуты назад

Новости автомира: Китайские Nio ES6 и EC6 появились в России: сколько они стоят

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Челябинский дилер, специализирующейся на электрической китайской экзотике, открыл прием заказов на Nio ES6 и EC6. Это мощный кроссовер и его купеобразная версия, которые оснащаются 544-сильной двухмоторной установкой. ES6 продавец оценил 8 374 866 рублей, а EC6, который отличается только покатой крышей, – в 8 347 625 рублей. Оба электрокара придется ждать три месяца с момента оформления заказа.

Китайские Nio ES6 и EC6 появились в России
Фото: motor.rumotor.ru
motor.ru

Nio ES6 и EC6 унифицированы по части техники. У обоих кроссоверов по электромотору на каждой из осей, тот, который установлен спереди, – на постоянных магнитах и выдает 218 лошадиных сил. Задний электромотор асинхронный и он развивает 326 сил. С такой установкой ES6 разгоняется с места до 100 километров в час за 4,7 секунды и проезжает на одном заряде батареи емкостью 100 киловатт-часов 610 километров по циклу NEDC.

motor.ru

Комплектация богатая. Для обычного кроссовера заявлены 19-дюймовые колесные диски, активная пневмоподвеска, панорамная крыша, вентиляция передних кресел, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, электрокар оснащен системой автоматической парковки и камерами кругового обзора.

Купеобразный EC6 проезжает без подзарядки 615 километров, а единственное отличие в комплектации – диски размерностью 21 дюйм.

В линейке Nio есть и третья модель — полноразмерный электрический кроссовер ES8, который тоже можно заказать в России. В зависимости от комплектации он стоит 7 716 000 и 9 678 734 рубля.

Автоновости,Кроссовер,
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