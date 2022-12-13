Представлен новый «китайский УАЗ»

Компания BAW осовременила культовую модель BJ212, выпускающуюся с 60-х годов прошлого века. Утилитарный внедорожник BJ212, который изначально разрабатывался для нужд китайской армии, получил гражданскую версию Sniper. Для нее заявлено новое шасси, унифицированное с BAW Warrior, с неразрезным мостом вместо независимой подвески. В движение BJ212 Sniper приводит 2,4-литровый турбомотор Mitsubishi на 211 лошадиных сил, пару которому составляет шестиступенчатая «механика».

Фото: BAW BJ212 Sniper BAW BJ212 Sniper

Главное преимущество BAW BJ212, который за неизменный ретро-дизайн прозвали «китайским УАЗ-469» (Hunter), – проходимость. Заявлен полный привод с принудительным подключением переднего моста и понижающей передачей. Дорожный просвет равен 245 миллиметрам, углы въезда и съезда составляют 47 и 35 градусов соответственно, а глубина преодолеваемого брода – 60 сантиметров.

Чуть ли не единственное изменение в дизайне экстерьера – это то, что логотип BAW на радиаторной решетке уступил место эмблеме «212». За доплату теперь доступна замена галогеновых фар на современные светодиодные, а вместо радиоприемника устанавливается мультимедийная система с тачскрином – и это тоже опция. В стандартную же комплектацию входят внедорожные шины AT (All-terrain).

В Китае цены стартуют с отметки 99,9 тысячи юаней, что в пересчете на рубли по актуальному курсу составляет почти 900 тысяч рублей. Вариант с лебедкой, блокировкой заднего дифференциала, светодиодными фарами и другим оборудованием обойдется уже в 130 тысяч юаней (1,17 миллиона рублей).

BAW BJ212 Sniper

BAW BJ212 Sniper

BAW BJ212 Sniper