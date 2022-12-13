Кроссовер Honda Breeze второго поколения – престижный и стильный CR-V для Китая

Китайско-японское совместное предприятие GAC-Honda представило второе поколение компактного кроссовера Honda Breeze для рынка КНР. Модель является альтернативой и конкурентом всем известного Honda CR-V, который собирается на мощностях другого СП – Dongfeng-Honda. Оба кроссовера являются однобазниками, но отличаются дизайном экстерьера. Как и прежде, Honda Breeze будет выпускаться с салоном на 5 и 7 посадочных мест.

У Honda Breeze одинаковый с CR-V профиль, но совершенно другая передняя часть с небольшой решёткой радиатора, но укрупнённым воздухозаборником. Также, у Breeze узкие головные фары с наполнением в виде хрусталиков, а полоски светодиодных ходовых огней выполнены в виде продолжения хромированной планки под передней кромкой капота. Вместе с пластиком в цвет кузова на колесных арках и порогах, новое «лицо» кроссовера придаёт кроссоверу престижный внешний вид. Много отличий от CR-V и в задней части – своя дверь багажника, горизонтальные фонари и очень спортивный спойлер.

Honda Breeze

Длина кузова Honda Breeze 4761 мм – это немногим больше CR-V и на 80 мм больше первого поколения. Колесная база 2700 мм идентична с CR-V. В салоне отличий между двумя кроссоверами практически нет – в Breeze те же воздуховоды за сеточкой по всей ширине передней панели, одинаковая цифровая приборная панель и уже выходящий из моды вырастающий из торпедо “утёс” экрана мультимедиа-навигационной системы. Разница с CR-V заключается лишь в цветовых вариантах отделки.

Салон Honda Breeze

На борту у китайской Honda Breeze продвинутый комплекс Honda 360 Sensing Suite, включающий ряд интеллектуальных ассистентов ADAS. Под капотом у кроссовера турбированный 1.5-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, развивающий 190 л.с. мощности и 243 Нм крутящего момента. Коробка передач – вариатор CVT. Привод передний или подключаемый полный AWD. В скором будущем можно ожидать появление у Breeze классической (безрозеточной) гибридной силовой установки e:HEV, как у CR-V.

Honda Breeze