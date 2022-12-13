Яндекс представит собственные самокаты

Компания «Яндекс» намерена в скором времени представить собственный электросамокат. Разработка обошлась в 10-15 миллионов долларов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

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В публикации говорится, что презентация устройства назначена на 15 декабря. Как указывает газета, оно было разработано производителем электросамокатов Wind. Напомним, что о его приобретении IT-гигантом стало известно в прошлом году. Это израильский сервис. Ожидается, что производством самокатов займутся на партнерских заводах в КНР.

Главное отличие нового электросамоката – наличие различных возможностей. В частности, речь идет об опциях безопасности и более высокой приспособленности к городским условиям в России.

Отмечается, что по весу данный вариант отличается от других – он тяжелее. Среди преимуществ нового устройства – быстрый разгон, наличие дополнительной амортизации заднего колеса.

Компания собирается к весеннему периоду в четыре раза нарастить свой парк самокатов. Если сейчас насчитывается 20 тысяч единиц, то к тому времени число самокатов может дойти до 70 тысяч.