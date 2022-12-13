Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Яндекс представит собственные самокаты

Лера Букина

Компания «Яндекс» намерена в скором времени представить собственный электросамокат. Разработка обошлась в 10-15 миллионов долларов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Яндекс представит собственные самокаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации говорится, что презентация устройства назначена на 15 декабря. Как указывает газета, оно было разработано производителем электросамокатов Wind. Напомним, что о его приобретении IT-гигантом стало известно в прошлом году. Это израильский сервис. Ожидается, что производством самокатов займутся на партнерских заводах в КНР.

Главное отличие нового электросамоката – наличие различных возможностей. В частности, речь идет об опциях безопасности и более высокой приспособленности к городским условиям в России.

Отмечается, что по весу данный вариант отличается от других – он тяжелее. Среди преимуществ нового устройства – быстрый разгон, наличие дополнительной амортизации заднего колеса.

Компания собирается к весеннему периоду в четыре раза нарастить свой парк самокатов. Если сейчас насчитывается 20 тысяч единиц, то к тому времени число самокатов может дойти до 70 тысяч.

Ранее «Известия» сообщили, что власти РФ утвердили документ, в соответствии с которым электросамокаты, гироскутеры и моноколеса не должны развивать скорость выше 25 км/ч.

Автоновости,Яндекс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители