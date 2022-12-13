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1 час назад

Новости автомира: Турция может стать партнером России в области электрокаров

Российская Газета

Генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин в составе делегации под руководством главы Татарстана Рустама Минниханова посетил Турцию, где в том числе обсуждались перспективы развития поставки в Россию автокомпонентов.

Турция может стать партнером России в области электрокаров
Фото: iStockiStock

Когогин отметил, что видит потенциал в развитии сотрудничества в области электромобилей, включая зарядные терминалы и аккумуляторы.

"Мы готовы приложить максимальные усилия для укрепления наших деловых связей с предприятиями Республики Турция и обеспечения турецких производителей стабильным объёмом заказов на поставку автокомпонентов", - заявил Сергей Когогин.

Делегация посетила автомобильный завод TOGG, на котором недавно состоялся торжественный старт серийного производства первого национального электромобиля. В пресс-службе КамАЗа отметили, что в рамках визита состоялись переговоры по сотрудничеству в сфере электромобилей и компонентов к ним, заправочных (зарядных) станций и элементов питания.

В начале декабря глава КамАЗа сообщил, что компания планирует развивать направление легкового автотранспорта. Судя по всему, его приоритетом станут электромобили: в 2023 году обещан первый прототип модели "Атом".

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