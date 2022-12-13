В России начали принимать заказы на новый китайский кроссовер

У россиян появилась возможность заказать новинку китайского премиального бренда Voyah. Речь идет об электрическом полноприводном кроссовере Voyah Free, сообщает Autonews.

Фото: Voyah Voyah

Компания уже приступила к приему заказов в России. Напомним, что Voyah входит в состав концерна Dongfeng.

Портал обратил внимание на объявление одного из официальных дилеров, в котором предлагается приобрести новинку. Менеджер автосалона заявил, что цена модели должна составлять от 7,99 млн рублей. При этом в самой компании отметили, что стоимость Voyah Free будет названа до конца текущего года.

Компания «Моторинвест» отвечает за импорт данных машин. Предприятие производит в Липецкой области электромобили Evolute. Ему удалось заключить контракты с несколькими российскими дилерами, которые займутся продажей Voyah Free. Время разгона до «сотни» – 4,7 секунды. Заявленная предельная скорость составляет 200 км/ч.

В новинке есть широка решетка радиатора, светодиодная оптика, светящийся логотип, большая панорамная крыша и 20-дюймовые колесные диски.

Также сообщается о наличии у Voyah Free гибридной версии. Пока информации о сроке появления модели в продаже нет.