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1 час назад

Новости автомира: в России начали принимать заказы на новый китайский кроссовер

Лера Букина

У россиян появилась возможность заказать новинку китайского премиального бренда Voyah. Речь идет об электрическом полноприводном кроссовере Voyah Free, сообщает Autonews.

В России начали принимать заказы на новый китайский кроссовер
Фото: VoyahVoyah

Компания уже приступила к приему заказов в России. Напомним, что Voyah входит в состав концерна Dongfeng.

Портал обратил внимание на объявление одного из официальных дилеров, в котором предлагается приобрести новинку. Менеджер автосалона заявил, что цена модели должна составлять от 7,99 млн рублей. При этом в самой компании отметили, что стоимость Voyah Free будет названа до конца текущего года.

Компания «Моторинвест» отвечает за импорт данных машин. Предприятие производит в Липецкой области электромобили Evolute. Ему удалось заключить контракты с несколькими российскими дилерами, которые займутся продажей Voyah Free. Время разгона до «сотни» – 4,7 секунды. Заявленная предельная скорость составляет 200 км/ч.

В новинке есть широка решетка радиатора, светодиодная оптика, светящийся логотип, большая панорамная крыша и 20-дюймовые колесные диски.

Также сообщается о наличии у Voyah Free гибридной версии. Пока информации о сроке появления модели в продаже нет.

Ранее агентство «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК», сообщило, что по итогам ноября рейтинг наиболее популярных грозовых автомобилей возглавили китайские машины. В ноябре в России купили 3646 новых грузовиков китайских марок – это 45,6% от суммарного объема.

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