Каждый второй автомобиль на вторичном рынке продается с проблемами

– ДТП – повод сбить цену на автомобиль. Но уместен он только в том случае, если не пострадала силовая конструкция кузова. Если машина получала сильные повреждения, лучше переключиться на поиски другого авто, иначе придется часто чинить машину. Автомобили, у которых нарушалась геометрия кузова или срабатывали подушки безопасности после аварии, имеют пониженную безопасность, – говорит специалист по подбору б/у авто Игорь Шагапов.