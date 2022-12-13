Каждый второй автомобиль на вторичном рынке продается с проблемами

Мы проанализировали отчеты, сформированные нашим сервисом, и выяснили, что каждый второй б/у автомобиль продается с проблемами. При этом у большей части подержанных авто встречается ДТП в истории – 62%.
– ДТП – повод сбить цену на автомобиль. Но уместен он только в том случае, если не пострадала силовая конструкция кузова. Если машина получала сильные повреждения, лучше переключиться на поиски другого авто, иначе придется часто чинить машину. Автомобили, у которых нарушалась геометрия кузова или срабатывали подушки безопасности после аварии, имеют пониженную безопасность, – говорит специалист по подбору б/у авто Игорь Шагапов.
Вторая самая частая проблема подержанных машин – скрученный пробег (34%). Далее идут штрафы (28%), ограничения ГИБДД (20%), лизинг (19%) и залог (13%). 5% машин сбывается после работы в такси. Причем после такси продаются не только привычные бюджетные седаны типа «Соляриса» и «Поло», но и такие кроссоверы, как Volkswagen Touareg или Mitsubishi ASX.