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56 минут назад

Новости автомира: каждый второй автомобиль на вторичном рынке продается с проблемами

АвтоКод

Мы проанализировали отчеты, сформированные нашим сервисом, и выяснили, что каждый второй б/у автомобиль продается с проблемами. При этом у большей части подержанных авто встречается ДТП в истории – 62%.

Каждый второй автомобиль на вторичном рынке продается с проблемами
Фото: АвтоКодАвтоКод

– ДТП – повод сбить цену на автомобиль. Но уместен он только в том случае, если не пострадала силовая конструкция кузова. Если машина получала сильные повреждения, лучше переключиться на поиски другого авто, иначе придется часто чинить машину. Автомобили, у которых нарушалась геометрия кузова или срабатывали подушки безопасности после аварии, имеют пониженную безопасность, – говорит специалист по подбору б/у авто Игорь Шагапов.

Вторая самая частая проблема подержанных машин – скрученный пробег (34%). Далее идут штрафы (28%), ограничения ГИБДД (20%), лизинг (19%) и залог (13%). 5% машин сбывается после работы в такси. Причем после такси продаются не только привычные бюджетные седаны типа «Соляриса» и «Поло», но и такие кроссоверы, как Volkswagen Touareg или Mitsubishi ASX.

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