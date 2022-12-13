В Казахстане запустили завод по производству шин KamaTyresKZ

На заводе KamaTyresKZ в Карагандинской области Казахстана выпущена первая автомобильная шина. Об этом сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

Фото: Акимат Карагандинской области Акимат Карагандинской области

Отмечается, что первой шиной стала модель Forza. Новое предприятие в индустриальной зоне Сарани было построено за 16 месяцев. Инвестиции в реализацию проекта составили 171 млрд тенге. Предприятие имеет производственную мощность 3,5 млн многопрофильных шин ежегодно.