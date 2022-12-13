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51 минуту назад

Новости автомира: в Казахстане запустили завод по производству шин KamaTyresKZ

Газета.Ru

На заводе KamaTyresKZ в Карагандинской области Казахстана выпущена первая автомобильная шина. Об этом сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

В Казахстане запустили завод по производству шин KamaTyresKZ
Фото: Акимат Карагандинской областиАкимат Карагандинской области

Отмечается, что первой шиной стала модель Forza. Новое предприятие в индустриальной зоне Сарани было построено за 16 месяцев. Инвестиции в реализацию проекта составили 171 млрд тенге. Предприятие имеет производственную мощность 3,5 млн многопрофильных шин ежегодно.

По данным пресс-службы, завод KamaTyresKZ будет производить шины для внутреннего рынка. Предполагается, что в будущем предприятие начнет поставки покрышек в страны ближнего и дальнего зарубежья.

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