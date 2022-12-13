Совбез поручил проверить обоснованность ограничений скорости на дорогах

В России планируется провести проверки обоснованности ограничения скоростных режимов на автомобильных дорогах. Об этом сообщает Совет безопасности РФ по итогам заседания межведомственной комиссии.

Фото: Максим Блинов/РИА «Ноости» Максим Блинов/РИА «Ноости»

«Предложены меры, повышающие эффективность применения комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения для снижения дорожно-транспортной аварийности. Запланированы проверки обоснованности ограничения скоростных режимов на автомобильных дорогах», — говорится в сообщении.

В Совбезе также рассказали о планах по усилению контроля за деятельностью организаций по подготовке водителей для улучшения качества предоставляемых ими услуг. Вместе с этим планируются мероприятия по противодействию правонарушениям (в том числе коррупционного характера), со стороны должностных лиц, которые занимаются контрольными (надзорными) функциями в сфере безопасности дорожного движения.