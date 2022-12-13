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38 минут назад

Новости автомира: Совбез поручил проверить обоснованность ограничений скорости на дорогах

Газета.Ru

В России планируется провести проверки обоснованности ограничения скоростных режимов на автомобильных дорогах. Об этом сообщает Совет безопасности РФ по итогам заседания межведомственной комиссии.

Совбез поручил проверить обоснованность ограничений скорости на дорогах
Фото: Максим Блинов/РИА «Ноости»Максим Блинов/РИА «Ноости»

«Предложены меры, повышающие эффективность применения комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения для снижения дорожно-транспортной аварийности. Запланированы проверки обоснованности ограничения скоростных режимов на автомобильных дорогах», — говорится в сообщении.

В Совбезе также рассказали о планах по усилению контроля за деятельностью организаций по подготовке водителей для улучшения качества предоставляемых ими услуг. Вместе с этим планируются мероприятия по противодействию правонарушениям (в том числе коррупционного характера), со стороны должностных лиц, которые занимаются контрольными (надзорными) функциями в сфере безопасности дорожного движения.

Также на заседании отметили необходимость создания инфраструктуры для безопасного использования электрических средств индивидуальной мобильности. Ранее в этот же день стало известно, что в России утвердили ГОСТ для электросамокатов и моноколес.

Автоновости,Совет безопасности РФ,
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