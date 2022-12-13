Лукашенко сравнил автомобили Aurus с Mercedes-Benz

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением о люксовых автомобилях российского бренда Aurus. По словам Лукашенко, которые приводит издание «Беларусь сегодня», после доработок машины будут «приличного уровня, не хуже Mercedes».
«Я говорю об автомобилях, которые населению нужны, не начальникам. Начальникам «Аурус» сделали, скоро доведут эту машину – будет приличного уровня, не хуже «Мерседеса». Грузовой автотранспорт – у нас «КамАЗ», МАЗ, у нас предостаточно, чтобы рынок насытить. Тракторное производство, сельхозмашиностроение – без проблем», — сказал Лукашенко в ходе встречи с главами регионов, комментируя уход отдельных иностранных компаний с рынка,
Белорусский лидер напомнил, что в России уже запущено производство автомобилей «Москвич», а в Белоруссии выпускаются машины китайского бренда Geely. Он отметил, что в промышленности наступил «переломный момент» из-за ухода зарубежных компаний.
«Ну чисто политический момент: сказали им уходить — они ушли. До свидания! А вот вернем мы их обратно или нет — вопрос. Мы с президентом Путиным жестко договорились: ушли – уходите, мы будем развивать свои компетенции, свое производство сами. И мы справимся. [...] Поэтому если кто-то уходит – пусть уходит, никого не держите. Но сразу же берите в руки это предприятие. [...] С этого момента это ваша собственность», — сказал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Лукашенко пришел на саммит ЕАЭС в Бишкеке пешком, объяснив это тем, что автомобили Mercedes-Benz долго запускаются.