Лукашенко сравнил автомобили Aurus с Mercedes-Benz

«Ну чисто политический момент: сказали им уходить — они ушли. До свидания! А вот вернем мы их обратно или нет — вопрос. Мы с президентом Путиным жестко договорились: ушли – уходите, мы будем развивать свои компетенции, свое производство сами. И мы справимся. [...] Поэтому если кто-то уходит – пусть уходит, никого не держите. Но сразу же берите в руки это предприятие. [...] С этого момента это ваша собственность», — сказал Лукашенко.