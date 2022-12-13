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43 минуты назад

Лукашенко сравнил автомобили Aurus с Mercedes-Benz

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением о люксовых автомобилях российского бренда Aurus. По словам Лукашенко, которые приводит издание «Беларусь сегодня», после доработок машины будут «приличного уровня, не хуже Mercedes».

Лукашенко сравнил автомобили Aurus с Mercedes-Benz
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я говорю об автомобилях, которые населению нужны, не начальникам. Начальникам «Аурус» сделали, скоро доведут эту машину – будет приличного уровня, не хуже «Мерседеса». Грузовой автотранспорт – у нас «КамАЗ», МАЗ, у нас предостаточно, чтобы рынок насытить. Тракторное производство, сельхозмашиностроение – без проблем», — сказал Лукашенко в ходе встречи с главами регионов, комментируя уход отдельных иностранных компаний с рынка,

Белорусский лидер напомнил, что в России уже запущено производство автомобилей «Москвич», а в Белоруссии выпускаются машины китайского бренда Geely. Он отметил, что в промышленности наступил «переломный момент» из-за ухода зарубежных компаний.

«Ну чисто политический момент: сказали им уходить — они ушли. До свидания! А вот вернем мы их обратно или нет — вопрос. Мы с президентом Путиным жестко договорились: ушли – уходите, мы будем развивать свои компетенции, свое производство сами. И мы справимся. [...] Поэтому если кто-то уходит – пусть уходит, никого не держите. Но сразу же берите в руки это предприятие. [...] С этого момента это ваша собственность», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пришел на саммит ЕАЭС в Бишкеке пешком, объяснив это тем, что автомобили Mercedes-Benz долго запускаются.

Автоновости,Geely,Mercedes-Benz,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕАЭС,
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