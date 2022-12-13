«Автотор» вернулся к работе и заключил соглашения с компаниями КНР

Калининградский автозавод «Автотор» вернулся к работе и заключил соглашения с тремя китайскими компаниями, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на областного губернатора Антона Алиханова.

Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости» Игорь Зарембо/РИА «Новости»

По словам губернатора, до конца года на заводе в Калининграде планируется выпустить 1,5-2 тыс. автомобилей. С какими компаниями из КНР «Автотор» заключил соглашения и какие автомобили готовятся к выпуску, не уточняется.

Ранее в декабре сообщалось, что в Калининграде «Автотор» представил эскиз нового российского электромобиля «Янтарь». Изображенный на эскизах автомобиль имеет однообъемный трехдверный кузов и четырехместный салон, а габаритная длина электрокара составляет около 3 метров.

В ноябре газета «Ведомости» сообщила, что китайская автомобильная компания BAIC (Beijing Automotive Group) ведет переговоры с «Автотором», также о возможности сборки автомобилей в Калининграде договаривался и концерн Chery.