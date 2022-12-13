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38 минут назад

Новости автомира: завод «Автотор» вернулся к работе и заключил соглашения с компаниями из Китая

Газета.Ru

Калининградский автозавод «Автотор» вернулся к работе и заключил соглашения с тремя китайскими компаниями, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на областного губернатора Антона Алиханова.

«Автотор» вернулся к работе и заключил соглашения с компаниями КНР
Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»Игорь Зарембо/РИА «Новости»

По словам губернатора, до конца года на заводе в Калининграде планируется выпустить 1,5-2 тыс. автомобилей. С какими компаниями из КНР «Автотор» заключил соглашения и какие автомобили готовятся к выпуску, не уточняется.

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Ранее в декабре сообщалось, что в Калининграде «Автотор» представил эскиз нового российского электромобиля «Янтарь». Изображенный на эскизах автомобиль имеет однообъемный трехдверный кузов и четырехместный салон, а габаритная длина электрокара составляет около 3 метров.

В ноябре газета «Ведомости» сообщила, что китайская автомобильная компания BAIC (Beijing Automotive Group) ведет переговоры с «Автотором», также о возможности сборки автомобилей в Калининграде договаривался и концерн Chery.

На самом заводе еще в начале осени объявляли, что планировали начать переналадку производства под выпуск новых моделей автомобилей с начала октября. Ранее на «Автоторе» собирались, в частности, автомобили Hyundai и Kia для российского рынка.

Автоновости,Chery,Hyundai,Kia,Антон Алиханов,
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