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47 минут назад

Новости автомира: автомобилисты назвали самые бесполезные опции в автомобиле

АвтоКод

Американское издание SlashGear выяснило, какие опции в автомобиле автовладельцы считают самыми бесполезными. Для этого журналисты провели опрос среди 600 водителей.

Автомобилисты назвали самые бесполезные опции в машине
Фото: АвтоКодАвтоКод

Оказалось, что самой бесполезной функцией в авто водители считают подрулевые лепестки для переключения скоростей. К этой опции никогда не прибегали 33% опрошенных.

Второе место по ненужности – у автоматических дверей. Бесполезной эту опцию назвали 24% респондентов. На третьем месте – люк в крыше, против которого высказались 21% опрошенных автомобилистов.

15% автомобилистов назвали ненужной функцию электропривода боковых зеркал и 6% – функцию динамического рулевого управления.

Автоновости,
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