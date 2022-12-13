Автомобилисты назвали самые бесполезные опции в машине

Американское издание SlashGear выяснило, какие опции в автомобиле автовладельцы считают самыми бесполезными. Для этого журналисты провели опрос среди 600 водителей.
Оказалось, что самой бесполезной функцией в авто водители считают подрулевые лепестки для переключения скоростей. К этой опции никогда не прибегали 33% опрошенных.
Второе место по ненужности – у автоматических дверей. Бесполезной эту опцию назвали 24% респондентов. На третьем месте – люк в крыше, против которого высказались 21% опрошенных автомобилистов.
15% автомобилистов назвали ненужной функцию электропривода боковых зеркал и 6% – функцию динамического рулевого управления.