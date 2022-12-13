«Автодом» рассказал о будущем Mercedes в России

Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский заявил, что компания будет новым владельцем мощностей завода Mercedes, передает ТАСС.

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Сделку, как уточнил он, стороны планируют завершить в течение месяца. Отмечается, что техническое обслуживание распространится как на автомобили, купленные у официальных поставщиков, так и на машины, которые ввезли в страну по схеме параллельного импорта.

Кроме того, Ольховский объявил о планах компании использовать мощности завода для сборки автомобилей. Топ-менеджер подчеркнул, что после того, как компания определится с брендом, она сформирует дорожную карту по открытию завода.

По его словам, на перезапуск предприятия уйдет порядка восьми-девяти месяцев. Гендиректор назвал восстановление производства поэтапным процессом.

В настоящее время ожидается завершение сделки по приобретению доли в российских дочерних компаниях Mercedes. Ольховский указал на финализацию подготовки всех необходимых документов.