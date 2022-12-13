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38 минут назад

Новости автомира: в России утвердили ГОСТ для электросамокатов

Елена Прошина

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило новый национальный стандарт ГОСТ Р 70514–2022 для электросамокатов. Действие ГОСТа вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Об этом пишет Autonews.

В России утвердили ГОСТ для электросамокатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новые нормативы призваны снизить риск нанесения ущерба как в отношении третьей стороны, так и управляющих транспортными средствами. Действие документа распространяется на отечественных и зарубежных производителей.

Так, согласно ГОСТу, скорость электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) должна быть ограничена 25 км/ч. Также ЭСИМ должны быть оснащены специальным «пешеходным режимом» движения, скоростью не более 8 км/ч.

Также отмечается, что при сборке электрического средства передвижения аккумуляторы и батареи должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения. Также у ЭСИМ должны быть все необходимые звуковые и визуальные сигналы, а также противоугонные устройства.

Автоновости,Росстандарт,
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