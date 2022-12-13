Путин поддержал идею дать трассе М-12 название "Восток"

Президент России Владимир Путин поддержал идею дать трассе М-12 (Москва — Тюмень) название «Восток». Об этом сообщает ТАСС.

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Также российский глава государства одобрил инициативу с названием «Россия» для транснационального коридора от Петербурга до Владивостока.

С данным предложением во вторник, 13 декабря, на церемонии открытия движения на новых участках магистралей к Путину обратился российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства РФ подчеркивал, что именно подобные варианты победили во время голосования.

«Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса — «Россия», а вот этот участок — «Восток», — отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что ремонт Крымского моста завершат досрочно. Глава РФ также отметил, что Крымский мост является важным проектом для всей страны.