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19 минут назад

Новости автомира: Путин поддержал идею дать трассе М-12 название "Восток"

Газета.Ruиещё 2

Президент России Владимир Путин поддержал идею дать трассе М-12 (Москва — Тюмень) название «Восток». Об этом сообщает ТАСС.

Путин поддержал идею дать трассе М-12 название "Восток"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Также российский глава государства одобрил инициативу с названием «Россия» для транснационального коридора от Петербурга до Владивостока.

С данным предложением во вторник, 13 декабря, на церемонии открытия движения на новых участках магистралей к Путину обратился российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства РФ подчеркивал, что именно подобные варианты победили во время голосования.

«Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса — «Россия», а вот этот участок — «Восток», — отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что ремонт Крымского моста завершат досрочно. Глава РФ также отметил, что Крымский мост является важным проектом для всей страны.

В сентябре Путин открыл первый участок трассы М-12 «Москва – Казань» в Московской области. После реконструкции запустили движение на одном из отрезков автострады М-5, который расширили до четырех полос.

Автоновости,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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