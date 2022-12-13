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23 минуты назад

Новости автомира: названа стоимость проезда по новым участкам М-12

Мария Иванова

В компании «Автодор» назвали стоимость проезда по новым участкам М-12 - она составит чуть больше 220 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Названа стоимость проезда по новым участкам М-12
Фото: РИА НовостиРИА Новости

13 декабря президент РФ Владимир Путин открыл новые участки трассы М12 «Москва-Казань» во Владимирской (один участок) и Свердловской (два участка) областях.

На церемонии открытия вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что важнейшие отрезки транспортного коридора появились на участках Пермь-Екатеринбург и Екатеринбург-Тюмень.

Новые платные участки М-12 должны разгрузить федеральную трассу М7 «Волга» на участке со 114 по 169 километр. Участок во Владимирской области позволит объезжать города Петушки, Лакинск и другие населенные пункты, где часто возникают пробки. На участке по две полосы движения в каждую сторону, максимальная скорость - 110 километров в час.

Общая протяженность новых участков трассы «Москва-Казань» составила 106 километров.

Автоновости,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Автодор,
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