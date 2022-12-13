В России перезапустят производство популярных велосипедов «Кама»

В следующем году в России ожидается старт серийного производства велосипедов «Кама», которые пользовались популярностью в 1970-1990-х годах. Об этом сообщает ТАСС.

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Выпуском будут заниматься на крупнейшем заводе «Форвард», который находится в Перми. Сборку на предприятии могут начать уже в январе. Отмечается, что на нем уже производили несколько прототипов «Камы» с доработкой.

«Итоговое количество велосипедов составит 3 тыс. штук», — отметили в «Форвард».

Кроме того, компания собирается выпустить отдельную серию лимитированных велосипедов к 300-летию основания города Перми.

Обновленную «Каму» начнут выпускать на базе классической концепции универсального городского велосипеда.