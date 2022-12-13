Toyota может отложить запуск новых электрокаров

Буквально на днях в рамках мероприятия, посвященного экологичному транспорту, Toyota представила серийные электрокары и гибриды, а также анонсировала две «зеленые» новинки. Теперь же появилась информация, что японский автопроизводитель может скорректировать планы по электрификации модельного ряда и отложить запуск некоторых электромобилей. Причиной этого решения Automotive News называет желание компании сократить разрыв в цене и производительности с лидерами отрасли, а именно Toyota и BYD.

Фото: Toyota bZ4X Toyota bZ4X

Уже в феврале Toyota может представить поставщикам и партнерам скорректированную стратегию электрификации модельного ряда до 2026 года. Дело в том, что компания намерена повысить конкурентоспособность своих «зеленых» машин. Из-за этого автопроизводитель может отложить на более поздний срок обновления двух своих существующих электрокаров, bZ4X и Lexus RZ.

Стоит отметить, что упомянутая Tesla зарабатывает на каждом проданном электромобиле в восемь раз больше, чем Toyota – 9570 долларов против 1200 долларов. При этом показатели продаж у Toyota значительно больше, чем у Tesla. Если же сравнивать чистую квартальную прибыль, то за период с за июль-сентябрь японская компания заработала 3,15 миллиарда долларов, а американская – 3,29 миллиарда долларов.