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22 минуты назад

Новости автомира: Toyota может отложить запуск новых электрокаров

Motor.ru

Буквально на днях в рамках мероприятия, посвященного экологичному транспорту, Toyota представила серийные электрокары и гибриды, а также анонсировала две «зеленые» новинки. Теперь же появилась информация, что японский автопроизводитель может скорректировать планы по электрификации модельного ряда и отложить запуск некоторых электромобилей. Причиной этого решения Automotive News называет желание компании сократить разрыв в цене и производительности с лидерами отрасли, а именно Toyota и BYD.

Toyota может отложить запуск новых электрокаров
Фото: Toyota bZ4XToyota bZ4X

Уже в феврале Toyota может представить поставщикам и партнерам скорректированную стратегию электрификации модельного ряда до 2026 года. Дело в том, что компания намерена повысить конкурентоспособность своих «зеленых» машин. Из-за этого автопроизводитель может отложить на более поздний срок обновления двух своих существующих электрокаров, bZ4X и Lexus RZ.

Стоит отметить, что упомянутая Tesla зарабатывает на каждом проданном электромобиле в восемь раз больше, чем Toyota – 9570 долларов против 1200 долларов. При этом показатели продаж у Toyota значительно больше, чем у Tesla. Если же сравнивать чистую квартальную прибыль, то за период с за июль-сентябрь японская компания заработала 3,15 миллиарда долларов, а американская – 3,29 миллиарда долларов.

Проблемы Toyota связаны с резким ростом стоимости материалов и электричества, дефицитом электронных компонентов, а также финансовыми потерями из-за ухода с российского рынка. Чтобы поддержать падающую прибыль, Toyota намерена поднять цены на модели начального уровня: первым подорожание ощутят США, а затем оно доберется до европейских рынков.

Автоновости,BYD,Lexus,Toyota,Tesla,
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