Три модели Maruti Suzuki провалили краш-тесты Global NCAP

Крупнейшая автомобильная компания Индии — Maruti Suzuki — не оправдала ожиданий экспертов Global NCAP по части прогресса в области безопасности: три её субкомпактные модели — Ignis, S-Presso и Swift — получили удручающе низкие оценки за защиту взрослых и детей. В новой сессии краш-тестов Global NCAP участвовал также внедорожник Mahindra Scorpio-N, он заработал максимальные пять звёзд за защиту взрослых, но и к нему есть несколько замечаний.
В начале этого года Минтранс Индии объявил о том, что все новые легковые автомобили в этой стране с октября должны иметь в базовой комплектации шесть подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две оконные), однако в сентябре вступление в силу этого требования было отложено до октября 2023 года — формально из-за невозможности выпустить нужное количество подушек безопасности в условиях глобального дефицита комплектующих, а по неофициальной версии — из-за сильного давления на власти со стороны автопроизводителей.
Mahindra Scorpio-N — это новинка индийского авторынка, внедорожник дебютировал минувшим летом, в его базовое оснащение входят только две фронтальные подушки безопасности, но в большинстве выпускаемых экземпляров Scorpio-N боковые и оконные подушки есть, равно как и ESC, а потому внедорожник прошёл оба боковых краш-теста и получил 5 звёзд за защиту взрослых, несмотря на пограничный оранжевый уровень нагрузок на грудных клетках водителя и переднего пассажира при фронтальном ударе. При боковом ударе о столб на грудной клетке водителя зафиксирован высокий коричневый уровень нагрузок, означающий риск получения тяжёлых травм. Оценка защиты детей снижена до 3 звёзд из-за отсутствия трёхточечных ремней на всех сиденьях. Тем не менее в общем и целом эксперты Global NCAP новый внедорожник Mahindra похвалили.
Хэтчбек Maruti Suzuki Swift очень слабо защищает грудь водителя при фронтальном и боковом ударах — коричневый уровень нагрузок. Кроме того, при фронтальном ударе из-за сильной деформации пола водитель рискует лишиться ступней — красный уровень опасности. Между тем в краш-тестах Euro NCAP, которые актуальный Swift прошёл ещё в 2017 году, таких проблем со структурой кузова не было, ногам водителя ничего не угрожало…
Добавим, что Maruti Suzuki Swift сейчас входит в пятёрку бестселлеров индийского рынка, в одном только ноябре продано 15 153 шт. Ignis и S-Presso продаются заметно хуже — 5087 и 2588 шт. в ноябре соответственно. Абсолютным лидером индийского рынка в последнем осеннем месяце стал хэтчбек Maruti Suzuki Baleno – реализовано 20 945 шт.