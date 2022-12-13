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35 минут назад

Honda показала первые фотографии Civic Type R для гонок

Motor.ru

Компания Honda показала первые фотографии нового Civic Type R TCR, гоночной версии хэтчбека, которая одинаково подходит для коротких и длинных гонок. Дебют машины запланирован на следующий год. Она построена на базе дорожной пятидверки и от предшественника отличается улученной аэродинамикой, тормозами и эргономикой салона. Под капотом — модифицированная «турбочетверка» 2.0, которая на обычной машине развивает 319 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента.

Honda показала первые фотографии гоночной версии Civic Type R
Фото: © Honda© Honda

В портфеле Honda Performance Development (HPD) есть три разновидности гоночных Civic: начальный Civic Si TCA, Civic Type R TC для серии SRO TC Americas и любительских туринговых состязаний, а также Type R TCR для коротких и длинных гонок.

Последний готовится к смене поколения в преддверии сезона 2023 года — но пока HPD может показать только закамуфлированный прототип и вкратце рассказать о грядущих изменения. Как и прежде, эти машины делают в Италии, на мощностях JAS Motorsports.

Honda

Новый Civic Type R TCR базируется на гражданском хот-хэтче, то есть пользуется всеми преимуществами модернизированного шасси. Помимо прочего, HPD делает акцент на улучшенной аэродинамике, доработке тормозов, трансмиссии и пересмотренной эргономике салона.

Хэтчбек соответствует последним стандартам безопасности FIA и оснащен специально подготовленным турбомотором 2.0 от серийной машины. В списке опций — дополнительное освещение, система быстрой заправки и расширенная «приборка».

Уходящий Civic Type R TCR дважды получал звание TCR Model of the Year, а сезон 2022 года вообще стал лучшим для машины. За моделью числится 76 побед, 19 чемпионских титулов , а также второе место в FIA WTCR. Гоночный дебют нового Type R TCR состоится в апреле на IMSA Michelin Pilot Challenge. Партнерами HPD и JAS Motorsposrts в серии выступят команды HART, LA Honda World и VGRT.

Автоновости,Honda,
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