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6 минут назад

Новости автомира: в Иране показали новый дешевый кроссовер Saipa Atlas

Профиль

Иранский автопроизводитель Saipa объявил о скором выходе на местный рынок нового автомобиля Atlas, который можно с некоторыми оговорками назвать кроссовером.

В Иране показали новый дешевый кроссовер Saipa Atlas
Фото: ©SAIPA©SAIPA

Компактный городской хетчбэк со стилистическими элементами кроссовера представляет из себя модернизированный вариант уже выпускаемой с 2017 года модели Quik, разработанной на платформе Saipa X200, которая, в свою очередь, является результатом модернизации шасси Kia Pride образца 1987 года.

От исходной модели новый Atlas отличается переработанным оформлением передней части: использованы новые панели капота, крыльев и бамперы. Задняя часть также перерисована. В остальном, пишет "Дром", Atlas идентичен более старой модели. Иранцы пока не раскрывают подробностей об оформлении интерьера, но обещают, что Atlas получит множество современных опций, в том числе подогрев боковых зеркал, датчики дождя и света и современную медиасистему с семидюймовым цветным дисплеем.

Шасси подверглось минимальным доработкам: Atlas получит модернизированный мотор объемом 1,5 л модели M15GSI, который по конструкции во многом повторяет мотор Mazda B3 1985 года. Будет модификация с вариатором. Привод – исключительно на передние колеса.

Выход Saipa Atlas на внутренний рынок запланирован на май 2023-го. Не исключено, что иранцы захотят продавать новую модель и в России: в конце ноября "Профиль" сообщал о подписании меморандума о поставках автомобилей. Документ предполагает, что иранские бренды Iran Khodro и Saipa поставят в Россию новые автомобили на $300 млн. Иранские автомобили уже экспортируются в Азербайджан, Армению и Венесуэлу.

Автоновости,Kia Pride,Iran Khodro,Mazda,Kia,
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