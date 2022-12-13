В Иране показали новый дешевый кроссовер Saipa Atlas

Иранский автопроизводитель Saipa объявил о скором выходе на местный рынок нового автомобиля Atlas, который можно с некоторыми оговорками назвать кроссовером.

Фото: ©SAIPA ©SAIPA

Компактный городской хетчбэк со стилистическими элементами кроссовера представляет из себя модернизированный вариант уже выпускаемой с 2017 года модели Quik, разработанной на платформе Saipa X200, которая, в свою очередь, является результатом модернизации шасси Kia Pride образца 1987 года.

От исходной модели новый Atlas отличается переработанным оформлением передней части: использованы новые панели капота, крыльев и бамперы. Задняя часть также перерисована. В остальном, пишет "Дром", Atlas идентичен более старой модели. Иранцы пока не раскрывают подробностей об оформлении интерьера, но обещают, что Atlas получит множество современных опций, в том числе подогрев боковых зеркал, датчики дождя и света и современную медиасистему с семидюймовым цветным дисплеем.

Шасси подверглось минимальным доработкам: Atlas получит модернизированный мотор объемом 1,5 л модели M15GSI, который по конструкции во многом повторяет мотор Mazda B3 1985 года. Будет модификация с вариатором. Привод – исключительно на передние колеса.